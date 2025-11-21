Conheça a cidade goiana que desafia a distância do litoral e oferece aos turistas as praias de água doce

Município escondido oferece paisagens características do Cerrado, mas ainda assim únicas

Natália Sezil - 21 de novembro de 2025

Encontro entre as águas dos rios Tocantinzinho e São Miguel, na cidade de Colinas do Sul. (Foto: Reprodução/Instagram)

Goiás pode até ficar no interior do Brasil, mas se engana quem acha que não é possível aproveitar com o pé na areia e águas verde-azuladas no meio do Cerrado. A cidade de Colinas do Sul fica no Norte do estado e pode oferecer um cenário digno de praia.

Isso porque, em meio às cenas características da Chapada dos Veadeiros e próximo ao Lago Serra da Mesa, uma cena única ganha destaque: o encontro das águas entre os rios Tocantinzinho e São Miguel.

O local atrai turistas todo ano, que buscam pelas piscinas naturais e pela tranquilidade das “praias de água doce“. O acesso fica na estrada principal em direção a Colinas do Sul, há trilha e é cobrada entrada.

Além do encontro das águas, o município também conta com ecoparques, fazendas e cachoeiras – uma delas visível apenas durante uma época do ano. Trata-se da Cachoeira Pau Brasil, que é sazonal e tem acesso fácil.

No Lago Serra da Mesa, ainda ganham destaque cânions (como o Chiqueiro de Pedras e da Pedra Preta), o Mirante Avá Canoeiro e as Ilhas do Ronaldinho e do Sossego, além do Sítio Arqueológico Curicaca.

Turistas precisam apenas se atentar: alguns locais cobram entrada e outros pedem agendamento. Em parte dos casos, também é preciso contratar um guia credenciado.

Colinas do Sul fica localizada a 406 km de Goiânia e abriga 4.188 habitantes. Enquanto distrito, foi chamada Cafelândia, Araí, Lajes e Colina. A emancipação para se tornar cidade, em 1985, veio acompanhada da mudança para o nome atual.

