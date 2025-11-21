Conheça a cidade goiana que desafia a distância do litoral e oferece aos turistas as praias de água doce
Município escondido oferece paisagens características do Cerrado, mas ainda assim únicas
Goiás pode até ficar no interior do Brasil, mas se engana quem acha que não é possível aproveitar com o pé na areia e águas verde-azuladas no meio do Cerrado. A cidade de Colinas do Sul fica no Norte do estado e pode oferecer um cenário digno de praia.
Isso porque, em meio às cenas características da Chapada dos Veadeiros e próximo ao Lago Serra da Mesa, uma cena única ganha destaque: o encontro das águas entre os rios Tocantinzinho e São Miguel.
O local atrai turistas todo ano, que buscam pelas piscinas naturais e pela tranquilidade das “praias de água doce“. O acesso fica na estrada principal em direção a Colinas do Sul, há trilha e é cobrada entrada.
Além do encontro das águas, o município também conta com ecoparques, fazendas e cachoeiras – uma delas visível apenas durante uma época do ano. Trata-se da Cachoeira Pau Brasil, que é sazonal e tem acesso fácil.
No Lago Serra da Mesa, ainda ganham destaque cânions (como o Chiqueiro de Pedras e da Pedra Preta), o Mirante Avá Canoeiro e as Ilhas do Ronaldinho e do Sossego, além do Sítio Arqueológico Curicaca.
Turistas precisam apenas se atentar: alguns locais cobram entrada e outros pedem agendamento. Em parte dos casos, também é preciso contratar um guia credenciado.
Colinas do Sul fica localizada a 406 km de Goiânia e abriga 4.188 habitantes. Enquanto distrito, foi chamada Cafelândia, Araí, Lajes e Colina. A emancipação para se tornar cidade, em 1985, veio acompanhada da mudança para o nome atual.
