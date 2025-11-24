Truque certeiro das donas de casa para deixar a casa cheirosa por dias
Simples e natural, método ajuda a perfumar e higienizar ambientes sem produtos químicos fortes
Quando o assunto é manter a casa limpa e cheirosa por mais tempo, muitos truques tradicionais voltaram a ganhar espaço — especialmente aqueles que usam ingredientes naturais.
Entre eles, a canela desponta como uma das opções preferidas das donas de casa, unindo perfume suave, baixo custo e benefícios higienizadores.
Usada há séculos na culinária, ela agora também conquista seu lugar na limpeza doméstica por ser uma alternativa menos agressiva e altamente funcional.
Por que a canela funciona tão bem na limpeza
A canela possui propriedades naturais que ajudam a neutralizar odores, deixar os ambientes perfumados e até combater microrganismos indesejados. Estudos já mostram que ela tem ação bactericida, o que contribui para reforçar a higiene diária sem a necessidade de produtos químicos pesados.
Por ser um ingrediente natural, é ideal para casas com crianças, pets ou pessoas alérgicas, já que não costuma causar irritações e não danifica superfícies delicadas.
Adicionar canela à água do balde: o truque certeiro
Misturar canela — em pó ou em pau — à água usada para limpar o chão é um dos jeitos mais simples e eficazes de perfumar toda a casa. O aroma que ela libera permanece por horas e ajuda a reduzir cheiros desagradáveis de produtos ou do próprio ambiente.
Entre os principais benefícios, destacam-se:
– Aroma agradável que dura por dias;
– Solução segura para toda a família;
– Ação antibacteriana que reforça a limpeza;
Como preparar a mistura de limpeza com canela
A preparação é rápida e pode ser feita de duas formas, dependendo do tipo de canela que você tem em casa.
Passo a passo:
– Adicione meia a uma colher de chá de canela em pó direto na água do balde ou ferva meio litro de água com duas hastes de canela em pau por alguns minutos;
– Misture essa água aromatizada ao restante da água do balde;
– Limpe o piso normalmente com pano ou esfregão;
– Deixe secar para que o perfume se espalhe pelo ambiente.
O aroma fica ainda mais intenso quando a canela é fervida antes do uso.
Cuidados ao usar canela na rotina doméstica
Apesar de ser segura, é preciso usar a canela com moderação para evitar acúmulo de resíduos, especialmente no caso da versão em pó. Também não é recomendado utilizá-la diretamente em eletrodomésticos, já que pode causar danos internos.
E vale lembrar: embora ajude na higiene diária, o método não substitui a desinfecção mais profunda em locais que exigem assepsia rigorosa.
Outras formas de perfumar a casa com canela
Além de colocar na água do balde, a canela pode ser usada de outras maneiras no dia a dia:
Criar sachês com canela em pau para armários e gavetas
Adicionar um pouco de canela no saco do aspirador de pó
Usar a água fervida com canela como aromatizador natural
Simples, acessível e multifuncional, a canela é uma opção prática e sustentável para quem quer manter a casa cheirosa, aconchegante e livre de odores ruins por muito mais tempo.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!