Um anjo da guarda está a caminho trazendo uma onda de sorte e prosperidade para quem tem esses 5 signos

Para determinados perfis astrológicos, esta fase pode abrir portas, impulsionar decisões e até desbloquear situações que estavam paradas

Magno Oliver - 24 de novembro de 2025

(Imagem: Ilustração/IA)

Os planetas do sistema solar têm observado um movimento energético que promete favorecer alguns signos de maneira especial nas próximas semanas.

A simbologia por trás desse fenômeno compara o período à chegada de um “anjo da guarda”, representando proteção, clareza emocional e oportunidades raras.

1. Leão (22/07 a 22/08) — Caminhos mais claros e oportunidades profissionais

Leoninos e leoninas entram em um ciclo de brilho natural e maior reconhecimento em alguns campos da vida de vocês. A energia favorece avanços na carreira, novos contratos e decisões financeiras mais certeiras.

O momento amplia a autoconfiança e destaca talentos. No amor, é hora de dar uma segurada e curtir mais com a família, amigos e pessoas próximas.

2. Peixes (19/02 a 20/03) — Proteção emocional e prosperidade afetiva

Piscianos terão reforço espiritual e emocional logo, logo. A fase astral do momento traz harmonia nas relações, resolução de conflitos antigos e escolhas afetivas mais assertivas.

Uma sensação de acolhimento interno acompanha os próximos dias. Bom momento para cuidar de você e investir em coisas que gosta, aproveite!

3. Sagitário (22/11 a 21/12) — Expansão e boas notícias inesperadas

Os sagitarianos vivenciarão um ciclo de oportunidades, especialmente em estudos, viagens e projetos de longo prazo.

Notícias positivas podem surgir de onde menos se espera, renovando o entusiasmo. Aproveite a boa fase astral, o ciclo do sol que se aproxima e embarque em novos projetos, lugares e viagens.

4. Touro (20/04 a 20/05) — Estabilidade financeira e segurança nas escolhas

Taurinos recebem uma vibração de estabilidade e prosperidade. A previsão indica novos ganhos, mais organização e decisões firmes.

O período traz segurança e confiança para estruturar planos importantes. Hora de deixar relações tóxicas de lado e aproveitar o que esse novo ciclo astral está trazendo.

5. Aquário (20/01 a 18/02) — Criatividade em alta e caminhos renovados

Aquarianos entram numa fase de ideias inspiradas, renovadoras e soluções inteligentes. Projetos paralisados começam a fluir e novas conexões surgem, facilitando metas futuras.

O momento favorece mudanças e transformações positivas. Hora de rever suas metas do ano que faltam e buscar bater alguma, aproveite a boa fase.

