Após quase duas semanas internado, idoso vítima de atropelamento morre no Heana

Vítima estava internada desde o dia 05 de outubro, quando sofreu o acidente no Loteamento Residencial América

Natália Sezil - 19 de outubro de 2025

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). (Foto: Iron Braz)

Um idoso, de 67 anos, morreu após passar quase duas semanas internado depois de sofrer um atropelamento em Anápolis. O óbito foi registrado na noite deste sábado (18).

A vítima estava no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) desde o dia 05 de outubro, quando sofreu o acidente no Loteamento Residencial América.

Segundo testemunhas, ele foi atropelado por um carro modelo Fiat Uno. A motorista fugiu sem prestar socorro.

Inicialmente, o idoso teria sido encontrado consciente, com dores pelo corpo e sangrando, sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado até o hospital.

Pouco depois, entretanto, teria sofrido uma parada cardíaca e sido entubado. O falecimento veio depois de complicações no estado de saúde, decorrentes do atropelamento.

Com o óbito confirmado, o caso é tratado pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

As autoridades, agora, devem realizar um exame cadavérico do idoso e tomar as devidas medidas legais para identificar e responsabilizar a suspeita.

