3 erros que você ainda comete na air fryer e que estão estragando suas receitas

Conhecer esses equívocos é fundamental para aproveitar ao máximo tudo o que a air fryer pode oferecer

Ruan Monyel - 20 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Angela Drulla)

A Air Fryer se tornou um dos eletrodomésticos mais populares nas cozinhas brasileiras por oferecer praticidade e receitas mais saudáveis, sem o uso excessivo de óleo. No entanto, apesar de sua popularidade, muitos usuários ainda cometem erros simples que comprometem o sabor, a textura e até a durabilidade do aparelho.

Conhecer esses equívocos é fundamental para aproveitar ao máximo tudo o que a fritadeira elétrica pode oferecer, sem colocar o equipamento em risco ou até mesmo evitar que os preparos saiam errados.

O primeiro erro é colocar comida em excesso dentro da Air Fryer. Muita gente enche o cesto até o limite, acreditando que isso vai agilizar o preparo. Na prática, acontece o contrário: o ar quente não consegue circular adequadamente e os alimentos ficam mal assados, com partes cruas ou sem crocância.

Outro erro bastante comum é não pré-aquecer o equipamento. Embora muitas receitas dispensem essa etapa, os especialistas em culinária afirmam que aquecer a Air Fryer por alguns minutos antes de inserir os alimentos faz diferença no resultado. O pré-aquecimento garante que o calor seja distribuído de forma uniforme desde o início, deixando carnes mais suculentas e batatas mais crocantes.

O terceiro erro está em não higienizar a Air Fryer corretamente após o uso. Restos de gordura e resíduos acumulados no cesto ou nas laterais podem não apenas afetar o sabor das receitas seguintes, mas também reduzir a eficiência do aparelho e até provocar fumaça durante o preparo.

Esses equívocos, apesar de simples, são responsáveis por grande parte das reclamações sobre receitas mal sucedidas feitas na Air Fryer.

Ao evitar esses três erros, é possível aproveitar todo o potencial da fritadeira elétrica e garantir refeições rápidas, práticas e deliciosas. Afinal, com os cuidados certos, a Air Fryer pode se tornar a aliada perfeita para quem busca praticidade sem abrir mão do sabor.

