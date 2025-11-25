Imagens mostram estrago causado por temporal em Goiás

Defesa Civil também emitiu alerta amarelo para toda a região do estado

Davi Galvão Davi Galvão -
Estrago causado pela forte chuva em Rio Verde. (Foto: Reprodução) temporal
Estrago causado pela forte chuva em Rio Verde. (Foto: Reprodução)

A cidade de Rio Verde enfrentou um dos episódios climáticos mais intensos do ano nesta segunda-feira (24). Em poucos minutos, o município foi tomado por um temporal que combinou chuva volumosa, ventania extrema e queda de granizo.

Dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) apontam que, em apenas 20 minutos, choveu 80 mm.

As rajadas de vento chegaram a 91,8 km/h, força suficiente para arrastar estruturas e provocar estragos em diferentes pontos da cidade.

Leia também

Vídeos que circulam nas redes mostram ruas cobertas por pedras de granizo e o teto de um posto de combustíveis cedendo com a força do vento. A prefeitura mobilizou equipes de Ação Urbana para desobstruir vias tomadas por destroços.

Os danos também atingiram a rede pública. Mais de 10 unidades de saúde suspenderam o atendimento por falta de condições de funcionamento. Escolas municipais tiveram telhados parcialmente destruídos, segundo a Secretaria de Educação.

Não há registro de feridos até o momento. A administração municipal informou ainda que o número 192 do Samu está fora do ar; por isso, emergências devem ser comunicadas pelo 193 do Corpo de Bombeiros.

Alerta amarelo

Vale também destacar que a Defesa Civil emitiu um alerta amarelo para toda a região de Goiás nesta terça-feira (25) com relação a chuvas e tempestades.

As previsões apontam precipitações intensas, de 20 a 40 mm/h ou de 60 mm/dia.

A Defesa Civil também recomenda que moradores não permaneçam próximos a encostas, barrancos, margens de rios ou locais sujeitos a deslizamentos e enxurradas.

Também, não recomenda tentar forçar travessias em pontos alagados e sugere desligar aparelhos eletrônicos em caso de raios.

 

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias