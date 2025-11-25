Imagens mostram estrago causado por temporal em Goiás

Defesa Civil também emitiu alerta amarelo para toda a região do estado

Davi Galvão - 25 de novembro de 2025

Estrago causado pela forte chuva em Rio Verde. (Foto: Reprodução)

A cidade de Rio Verde enfrentou um dos episódios climáticos mais intensos do ano nesta segunda-feira (24). Em poucos minutos, o município foi tomado por um temporal que combinou chuva volumosa, ventania extrema e queda de granizo.

Dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) apontam que, em apenas 20 minutos, choveu 80 mm.

As rajadas de vento chegaram a 91,8 km/h, força suficiente para arrastar estruturas e provocar estragos em diferentes pontos da cidade.

Vídeos que circulam nas redes mostram ruas cobertas por pedras de granizo e o teto de um posto de combustíveis cedendo com a força do vento. A prefeitura mobilizou equipes de Ação Urbana para desobstruir vias tomadas por destroços.

Os danos também atingiram a rede pública. Mais de 10 unidades de saúde suspenderam o atendimento por falta de condições de funcionamento. Escolas municipais tiveram telhados parcialmente destruídos, segundo a Secretaria de Educação.

Não há registro de feridos até o momento. A administração municipal informou ainda que o número 192 do Samu está fora do ar; por isso, emergências devem ser comunicadas pelo 193 do Corpo de Bombeiros.

Alerta amarelo

Vale também destacar que a Defesa Civil emitiu um alerta amarelo para toda a região de Goiás nesta terça-feira (25) com relação a chuvas e tempestades.

As previsões apontam precipitações intensas, de 20 a 40 mm/h ou de 60 mm/dia.

A Defesa Civil também recomenda que moradores não permaneçam próximos a encostas, barrancos, margens de rios ou locais sujeitos a deslizamentos e enxurradas.

Também, não recomenda tentar forçar travessias em pontos alagados e sugere desligar aparelhos eletrônicos em caso de raios.

