Procon Anápolis autua empresa dona do Facebook após descobrir esquema ilegal de venda de cigarros eletrônicos

Anúncios haviam passado por avaliação comercial e receberam impulsionamento pago, evidenciando participação direta da plataforma Meta

Pods estavam sendo vendidos pela internet (Foto: Divulgação)

Um monitoramento do Procon Anápolis identificou anúncios patrocinados oferecendo cigarros eletrônicos no Instagram e no Facebook, ambos administrados pela Meta, mesmo se tratando de um produto cuja venda, importação e publicidade são proibidas pela ANVISA — e, ao final da apuração inicial, até a dona do Facebook foi autuada.

Durante a fiscalização, agentes constataram que não se tratava de publicações espontâneas. Os anúncios haviam passado por avaliação comercial e receberam impulsionamento pago, evidenciando participação direta da plataforma na veiculação de conteúdo ilegal.

Diante das irregularidades, foi instaurado um Processo Administrativo Sancionatório contra a Meta, com base no Código de Defesa do Consumidor.

A empresa terá 20 dias, contados a partir da última segunda-feira (24) para apresentar defesa.

“É um absurdo que uma empresa desse porte não adote critérios objetivos na análise de anúncios patrocinados. A plataforma não só aprova como angaria lucros com esse tipo de publicidade, mesmo se tratando de produto proibido no Brasil”, afirmou o gerente de fiscalização, Pedro Henrique Fonseca Bernardes.

Operação Fumaça Eletrônica

A Operação Fumaça Eletrônica busca responsabilizar empresas que contribuam para a circulação de cigarros eletrônicos.

No final de outubro, o Procon chegou a cumprir três mandados de busca e apreensão, resultando em duas prisões em flagrante efetuadas pela Polícia Civil (PC).

Na ocasião, foram encontrados mais de 200 produtos irregulares, entre cigarros eletrônicos, refis, essências e diversos acessórios destinados ao uso de vapes, além de cigarros de origem desconhecida.

