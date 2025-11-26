Colocar uma sacola na máquina de lavar: para que serve e por que é recomendado

Descubra por que muita gente anda fazendo isso no tambor da lavadora, e os benefícios (reais) dessa prática

Gabriel Yuri Souto - 26 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Se vira nos 50)

Quando a pilha de roupas sujas cresce, vem também o dilema de lidar com fiapos, pelos de pets, roupas que saem elétricas ou com aspecto “áspero”.

Nos últimos meses, um truque doméstico bastante simples — e cada vez mais citado nas redes e sites de dicas para o lar — passou a ganhar atenção: colocar uma sacola plástica — limpa e vazia — dentro da máquina de lavar junto com as roupas.

Mas será que isso funciona de verdade? E por que é recomendado por muitos? Vamos explicar.

A sacola plástica como aliada da lavanderia

A ideia, segundo reportagem recente do Correio Braziliense, é que a sacola sirva como um neutralizador de eletricidade estática e coletor de fiapos.

Durante o ciclo de lavagem, tecidos — especialmente sintéticos — tendem a gerar carga elétrica, o que faz com que as peças se atraiam umas às outras, grudando pelos, fios, cabelos e sujeira.

A sacola plástica, ao se movimentar junto com as roupas, atrai essa carga elétrica, “roubando” parte dela das peças e retendo resíduos leves na sua superfície.

Além disso, as fibras soltas — de tecidos com uso frequente, toalhas ou roupas de pets — muitas vezes acabam grudadas em roupas mesmo depois da lavagem. A sacola funciona como uma espécie de “filtro físico” dentro do tambor, capturando pelos e fiapos de modo mais eficaz.

Outro ponto destacado pelos adeptos da técnica: ao final da lavagem, basta retirar a sacola — e os fiapos e pelos difíceis de sair a mão estarão concentrados nela. Isso evita que acabem grudados nas roupas limpas ou entupindo o filtro da máquina.

Quando vale usar

Apesar de recentes matérias apontarem a sacola plástica como alternativa caseira para reduzir fiapos e estática, o uso de sacos de malha próprios para lavagem (os chamados laundry bags) continua sendo o método mais eficiente — especialmente para roupas delicadas.

Esses sacos de tecido vazado permitem a passagem de água e detergente, garantindo a limpeza adequada, enquanto protegem fibras sensíveis contra atrito, estiramento ou desgaste.

São ideais para peças como lingerie, malhas finas, roupas com rendas, biquínis, ou qualquer peça com botões, zíperes e ganchos — que poderiam danificar outras roupas ou rasgar durante a lavagem.

Quando usada corretamente, uma sacola de malha também evita enredar meias, peças pequenas ou roupas de bebê, que costumam “desaparecer” ou se prender em outras.

Ou seja: o truque da sacola plástica tem um sentido — sobretudo prático e improvisado. Mas, se o objetivo for preservar roupas delicadas ou prolongar a vida útil do vestuário, os sacos próprios de malha oferecem proteção muito mais eficaz e segura.

Vale a pena?

Se você está lidando com roupas cheias de fiapos, pelos de animal, pó ou sujeira leve, experimentar a sacola plástica na máquina é uma gambiarra doméstica interessante e de baixo custo. Água, ciclo normal e sabão de sempre — só adicionar o “coletor de fiapos” no tambor.

Mas para peças que você quer preservar por bastante tempo — lingerie, biquínis, roupas de malha fina ou com detalhes delicados — o ideal é investir em sacos de malha, próprios para lavagem. Eles garantem que a limpeza ocorra sem comprometer a integridade dos tecidos.

Além disso, o uso recorrente de sacolas plásticas descartáveis levanta uma questão ambiental: cada lavagem pode gerar lixo plástico. Já os sacos de malha são reutilizáveis, duráveis e reduzem o desperdício.

Alguns estudos sobre hábitos sustentáveis (relacionados a lavanderia e ao consumo consciente) apontam essa troca como uma pequena, mas significativa, contribuição doméstica.

Em resumo: colocar uma sacola na máquina de lavar pode funcionar — mas saber quando usar sacola plástica e quando usar saco de malha faz toda a diferença. As roupas (e a natureza) agradecem.

