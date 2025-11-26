Duplicação do Anel Viário do Daia entra em fase final, mostra Goinfra

Trecho deve ser concluído ainda neste ano e deve retirar tráfego pesado da área urbana

Isabella Valverde - 26 de novembro de 2025

Goinfra finaliza em dezembro a duplicação do Anel Viário do Daia. (Foto: Divulgação)

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) mostrou nesta quarta-feira (26) que já executou mais de 90% da duplicação do anel viário do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

A obra, prevista para terminar ainda neste ano, abrange 7,98 quilômetros entre a GO-330 e a BR-060, na saída Leste da cidade.

A pavimentação foi planejada para suportar o fluxo intenso de caminhões que circula diariamente pelo Daia. O trecho ganhou camadas mais espessas de asfalto, recuperação completa da pista antiga e novas estruturas de drenagem.

Segundo a Goinfra, moradores de bairros próximos também sentem o impacto das mudanças.

Ao longo da GO-330, rótulas e acessos foram instalados a cada 500 metros, facilitando deslocamentos que antes eram prejudicados por buracos e irregularidades na via.

Com a conclusão da duplicação, o tráfego pesado deve ser desviado da área urbana de Anápolis, o que tende a reduzir riscos e melhorar a mobilidade dentro da cidade.

A ligação também reforça a logística do município, que concentra um dos maiores polos industriais do Centro-Oeste e depende de conexões eficientes para escoar sua produção.

De acordo com a Goinfra, a obra integra o Daia às principais rodovias estaduais e federais e fortalece a infraestrutura que sustenta a atividade econômica da região.

