Novo RG: saiba como pedir para receber em casa pelos Correios
Além disso, preparamos um passo a passo para facilitar o seu pedido dessa nova documentação
O novo RG já pode ser entregue em casa em alguns estados, e essa opção facilita muito a vida de quem prefere evitar deslocamentos.
Se você está pensando em tirar a Carteira de Identidade Nacional (CIN) ou renovar o documento, vale entender onde e como solicitar o envio pelos Correios — e o que muda no processo.
O que é e como funciona o envio do novo RG pelos Correios
A Carteira de Identidade Nacional substitui o antigo RG e usa o CPF como número único.
Depois da coleta presencial (foto, assinatura e digitais), o documento é impresso pelo estado.
Em algumas unidades, o órgão emissor oferece a opção de enviar o novo RG pelos Correios até o endereço informado no cadastro.
Em outras, a regra ainda é retirar o documento no posto de atendimento.
Independente da forma física, a versão digital da CIN pode ser ativada no app gov.br, na carteira de documentos, logo após a emissão.
Estados que já permitem receber o novo RG pelos Correios
Atualmente, São Paulo e Minas Gerais já disponibilizam a entrega domiciliar do novo RG em seus portais oficiais.
No Poupatempo (SP) e no portal Cidadão MG, quem faz o atendimento presencial pode, ao final, escolher receber o documento pelos Correios em vez de buscá-lo na unidade.
Prazos e eventuais taxas aparecem no protocolo gerado após o atendimento.
E nos demais estados?
A recomendação do governo federal é checar as regras locais, porque cada estado define sua logística.
Em geral, o agendamento da primeira via ou renovação da CIN é feito online pelos sites dos institutos de identificação.
Em muitos lugares, a retirada continua sendo presencial; em outros, há alternativas como malotes municipais.
Portanto, no momento do agendamento confira se há opção de envio pelos Correios.
Passo a passo para pedir o novo RG e, quando possível, receber em casa
- Reúna os documentos necessários: certidão de nascimento ou casamento, CPF e comprovante de residência.
- Acesse o link oficial do seu estado (verifique na lista do Ministério da Gestão).
- Faça o agendamento online, escolha data e posto e guarde o protocolo.
- Vá ao atendimento presencial com os originais, faça a coleta biométrica.
- Ao final, verifique se o sistema oferece a opção de receber o novo RG pelos Correios e confirme o endereço.
- Acompanhe a emissão pelo protocolo; em alguns estados você recebe SMS quando o documento está pronto.
Prazo, custo e segurança
Quando disponível, o envio pelos Correios costuma ter prazo informado no protocolo.
Em alguns locais há taxa; em outros, o serviço é gratuito — depende do acordo estadual.
Fique atento ao comprovante de postagem e ao código de rastreamento para acompanhar a entrega.
Se houver taxa, confirme valores antes de optar pelo envio.
Ative a versão digital do novo RG
Depois da entrega física, abra o app gov.br, vá em “Carteira de documentos” e adicione a Carteira de Identidade Nacional.
Assim, você tem o documento no celular e pode usar a versão digital quando precisar.
Dica prática
Antes de agendar, verifique no portal do seu estado por “Carteira de Identidade Nacional”, “CIN” ou “Identidade” se existe a opção de entrega pelos Correios.
Isso evita surpresas e ajuda você a planejar o envio ou a retirada.
