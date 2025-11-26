Novo RG: saiba como pedir para receber em casa pelos Correios

Além disso, preparamos um passo a passo para facilitar o seu pedido dessa nova documentação

Pedro Ribeiro - 26 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O novo RG já pode ser entregue em casa em alguns estados, e essa opção facilita muito a vida de quem prefere evitar deslocamentos.

Se você está pensando em tirar a Carteira de Identidade Nacional (CIN) ou renovar o documento, vale entender onde e como solicitar o envio pelos Correios — e o que muda no processo.

O que é e como funciona o envio do novo RG pelos Correios

A Carteira de Identidade Nacional substitui o antigo RG e usa o CPF como número único.

Depois da coleta presencial (foto, assinatura e digitais), o documento é impresso pelo estado.

Em algumas unidades, o órgão emissor oferece a opção de enviar o novo RG pelos Correios até o endereço informado no cadastro.

Em outras, a regra ainda é retirar o documento no posto de atendimento.

Independente da forma física, a versão digital da CIN pode ser ativada no app gov.br, na carteira de documentos, logo após a emissão.

Estados que já permitem receber o novo RG pelos Correios

Atualmente, São Paulo e Minas Gerais já disponibilizam a entrega domiciliar do novo RG em seus portais oficiais.

No Poupatempo (SP) e no portal Cidadão MG, quem faz o atendimento presencial pode, ao final, escolher receber o documento pelos Correios em vez de buscá-lo na unidade.

Prazos e eventuais taxas aparecem no protocolo gerado após o atendimento.

E nos demais estados?

A recomendação do governo federal é checar as regras locais, porque cada estado define sua logística.

Em geral, o agendamento da primeira via ou renovação da CIN é feito online pelos sites dos institutos de identificação.

Em muitos lugares, a retirada continua sendo presencial; em outros, há alternativas como malotes municipais.

Portanto, no momento do agendamento confira se há opção de envio pelos Correios.

Passo a passo para pedir o novo RG e, quando possível, receber em casa

Reúna os documentos necessários: certidão de nascimento ou casamento, CPF e comprovante de residência.

Acesse o link oficial do seu estado (verifique na lista do Ministério da Gestão).

Faça o agendamento online, escolha data e posto e guarde o protocolo.

Vá ao atendimento presencial com os originais, faça a coleta biométrica.

Ao final, verifique se o sistema oferece a opção de receber o novo RG pelos Correios e confirme o endereço.

Acompanhe a emissão pelo protocolo; em alguns estados você recebe SMS quando o documento está pronto.

Prazo, custo e segurança

Quando disponível, o envio pelos Correios costuma ter prazo informado no protocolo.

Em alguns locais há taxa; em outros, o serviço é gratuito — depende do acordo estadual.

Fique atento ao comprovante de postagem e ao código de rastreamento para acompanhar a entrega.

Se houver taxa, confirme valores antes de optar pelo envio.

Ative a versão digital do novo RG

Depois da entrega física, abra o app gov.br, vá em “Carteira de documentos” e adicione a Carteira de Identidade Nacional.

Assim, você tem o documento no celular e pode usar a versão digital quando precisar.

Dica prática

Antes de agendar, verifique no portal do seu estado por “Carteira de Identidade Nacional”, “CIN” ou “Identidade” se existe a opção de entrega pelos Correios.

Isso evita surpresas e ajuda você a planejar o envio ou a retirada.

