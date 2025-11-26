Senac Goiás prorroga inscrições para seleção com salários de até R$ 6,6 mil em várias cidades goianas

Vagas estão distribuídas entre seis áreas diferentes do conhecimento

Natália Sezil - 26 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação/Senac)

O Senac Goiás prorrogou as inscrições para o processo seletivo que busca formar cadastro de reserva em diversas cidades do estado.

As vagas são para Instrutor de ensino profissionalizante, na modalidade horista. A remuneração é de R$ 41,51 por hora/aula, podendo chegar a R$ 6.641,60 mensais em caso de jornada semanal de 40 horas.

Com a mudança, as inscrições continuam abertas até a próxima segunda-feira (01º). Candidatos precisam ficar atentos: o prazo vai apenas até às 10h do último dia.

Interessados podem acessar o site go.senac.br e buscar pelo item Trabalhe Conosco, localizada na aba superior do portal, onde estão dispostas todas as oportunidades.

As funções estão distribuídas entre seis áreas diferentes do conhecimento. Apesar das particularidades, têm requisitos semelhantes.

Todas pedem, por exemplo, ensino superior completo, preferencialmente ou necessariamente em graduações relacionadas. Também requerem experiência mínima de seis meses na área de atuação e/ou ensino. Algumas solicitam habilitação técnica, ou pós-graduação.

As chances estão divididas entre onze cidades goianas, dentre elas Goiânia, Senador Canedo, Goianira, Trindade e Hidrolândia. Caldas Novas, Catalão, Iporá, Itumbiara, Luziânia e Mineiros também entram na lista.

Confira onde há vagas:

Comunicação, para o curso técnico em Comunicação Digital e Mídias Sociais, e afins: Caldas Novas, Mineiros, ou Itumbiara;

Segurança, para o curso técnico em Segurança do Trabalho, e afins: Senador Canedo, Goianira, Trindade, Goiânia, Luziânia, ou Hidrolândia;

Hospedagem, para o curso técnico em Hospitalidade, e afins: Caldas Novas;

Informática, para o curso técnico em Informática, e afins: Catalão;

Meio Ambiente, para o curso técnico em Agronegócio, e afins: Caldas Novas;

Gestão, para o curso técnico em Administração, e afins: Iporá.

