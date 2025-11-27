Madrugada de terror: mulher denuncia agressões e ameaça de morte da companheira embriagada em Aparecida de Goiânia

Vítima alega já ter sofrido outras agressões e que foi atacada pela suspeita sem motivo aparente

Da Redação - 27 de novembro de 2025

Caso foi registrado na Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 29 anos, denunciou a própria companheira, de 30 anos, relatando ter sido agredida e ameaçada de morte por ela após uma discussão. O caso ocorreu no Jardim das Esmeraldas, em Aparecida de Goiânia.

Conforme a vítima, o casal mantém um relacionamento há cerca de um ano, período em que também vivem juntas. Ela contou que a convivência é marcada por episódios conturbados e que já teria sofrido outras agressões.

Na madrugada desta quarta-feira (27), entretanto, a situação teria se agravado depois que a companheira chegou muito embriagada.

Sem motivo aparente, a suspeita teria começado as agressões físicas. A mulher afirmou ter recebido socos no rosto, além de ter sido enforcada.

Um balde também foi arremessado contra seu braço. Durante o ataque, ela diz ter sido ameaçada de morte.

Por fim, um vizinho ouviu a discussão e interveio para ajudá-la. Após o episódio, a agressora teria deixado a residência.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!