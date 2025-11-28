A folha verde que turbina a imunidade e cresce em qualquer cantinho

Rica em nutrientes e fácil de cultivar, a folha virou aliada da saúde e ocupa espaço até em pequenos quintais

Isabella Valverde - 28 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Canal Epagri Vídeos)

Discreta, resistente e muito nutritiva, a ora-pro-nóbis vem ganhando espaço na mesa dos brasileiros e se tornando queridinha de quem busca fortalecer a imunidade de forma natural. A planta, que cresce com facilidade em jardins, vasos e até em pequenos canteiros, é considerada uma das folhas mais completas do ponto de vista nutricional.

Com sabor suave e versatilidade na cozinha, ela pode ser usada em refogados, sopas, saladas e até em receitas mais elaboradas. Mas seu destaque verdadeiro está nos benefícios que oferece ao organismo.

Rica em vitaminas que fortalecem o sistema imunológico

A ora-pro-nóbis é conhecida pelo alto teor de vitaminas A, C e do complexo B — nutrientes essenciais para manter as defesas do corpo em dia. Esses componentes ajudam:

– No aumento da produção de anticorpos;

– Na proteção das células contra vírus e bactérias;

– Na redução de processos inflamatórios;

– Na melhoria da disposição e da saúde geral.

Por isso, a planta é uma grande aliada em períodos de clima instável, quando gripes e resfriados se tornam mais comuns.

Fonte de proteínas, minerais e fibras

Além de ser uma bomba de vitaminas, a folha também se destaca pelo valor nutricional completo. Ela contém:

Alta quantidade de proteínas vegetais, sendo comparada a alimentos como a soja;

Fibras, que melhoram o funcionamento do intestino e aumentam a sensação de saciedade;

Minerais como ferro, cálcio e magnésio, fundamentais para os ossos, músculos e circulação.

Essas características tornam a ora-pro-nóbis uma ótima opção para quem busca alimentação mais equilibrada, sobretudo para vegetarianos e veganos.

Fácil de plantar e cuidar

Um dos motivos para a popularidade da planta está na praticidade. A ora-pro-nóbis se adapta bem a diferentes ambientes e não exige grandes cuidados:

– Cresce em terrenos simples, vasos ou canteiros pequenos;

– Resiste bem ao sol e à meia-sombra;

– Requer pouca água;

– Multiplica-se rapidamente por mudas.

Com isso, qualquer pessoa pode ter sua própria fonte de folhas frescas em casa — mesmo em espaços reduzidos.

Como incluir no dia a dia

A folha pode ser adicionada em várias receitas sem complicação. Algumas sugestões incluem:

– Refogada com alho;

– Misturada em caldos e sopas;

– Batida em sucos verdes;

– Incorporada em pães, omeletes e panquecas;

– Usada em saladas leves.

Para quem busca praticidade, nutrição e um reforço natural para a imunidade, a ora-pro-nóbis se mostra uma escolha acessível, versátil e fácil de cultivar em qualquer cantinho da casa.

