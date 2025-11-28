Bolo cremoso mais rápido do mundo: sem forno, fofinho e derrete na boca
Receita viral usa biscoito, creme simples e uma cobertura irresistível de chocolate
Se você ama sobremesas rápidas, essa versão promete virar sua favorita. O “bolo mais rápido do mundo” ganhou espaço na internet porque fica cremoso, firme para cortar e não precisa de forno em nenhuma etapa.
A base leva um creme feito no fogão e camadas de biscoito de chocolate, criando um efeito de pavê, porém muito mais denso e elegante. Em poucos minutos, tudo está montado e pronto para gelar.
Ingredientes
- Ovo
- Açúcar e açúcar de baunilha
- Farinha e amido
- Leite
- Manteiga
- Biscoito de chocolate
- Chocolate ao leite derretido
- Creme de leite
- Amendoim triturado
Como é feito
1. Misture o creme
Em uma panela, coloque o ovo, o açúcar, o açúcar de baunilha, a farinha, o amido e o leite. Mexa bem até ficar homogêneo.
2. Cozinhe até engrossar
Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até formar um creme espesso. Quando engrossar, desligue o fogo e acrescente a manteiga. Misture até ficar liso e brilhante.
3. Monte as camadas
Em um refratário, coloque uma camada fina do creme. Cubra com biscoitos de chocolate. Continue alternando creme e biscoitos até acabar.
4. Prepare a cobertura
Derreta o chocolate ao leite e misture com o creme de leite até formar uma ganache cremosa. Espalhe por cima do bolo.
5. Finalize e gele
Polvilhe o amendoim triturado. Leve à geladeira por cerca de 2 horas, até firmar.
Pronto. O bolo sai cremoso, firme para cortar e com aquele efeito que “derrete na boca”.
A sobremesa impressiona pela firmeza ao cortar, pelas camadas uniformes e pela textura cremosa que lembra receitas europeias. Além disso, usa ingredientes comuns e rende bem para festas ou encontros simples.
Quer variar?
A versão com coco, mostrada na imagem do PDF na página 4, substitui parte do leite por leite de coco e adiciona coco ralado ao creme. O resultado fica ainda mais aromático e combina com dias quentes.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!