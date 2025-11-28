Bolo cremoso mais rápido do mundo: sem forno, fofinho e derrete na boca

Receita viral usa biscoito, creme simples e uma cobertura irresistível de chocolate

Receita de bolo sem forno
Receita de bolo sem forno (Imagem: Colagem)

Se você ama sobremesas rápidas, essa versão promete virar sua favorita. O “bolo mais rápido do mundo” ganhou espaço na internet porque fica cremoso, firme para cortar e não precisa de forno em nenhuma etapa.

A base leva um creme feito no fogão e camadas de biscoito de chocolate, criando um efeito de pavê, porém muito mais denso e elegante. Em poucos minutos, tudo está montado e pronto para gelar.

Ingredientes

  • Ovo
  • Açúcar e açúcar de baunilha
  • Farinha e amido
  • Leite
  • Manteiga
  • Biscoito de chocolate
  • Chocolate ao leite derretido
  • Creme de leite
  • Amendoim triturado

Como é feito

1. Misture o creme

Em uma panela, coloque o ovo, o açúcar, o açúcar de baunilha, a farinha, o amido e o leite. Mexa bem até ficar homogêneo.

2. Cozinhe até engrossar

Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até formar um creme espesso. Quando engrossar, desligue o fogo e acrescente a manteiga. Misture até ficar liso e brilhante.

3. Monte as camadas

Em um refratário, coloque uma camada fina do creme. Cubra com biscoitos de chocolate. Continue alternando creme e biscoitos até acabar.

4. Prepare a cobertura

Derreta o chocolate ao leite e misture com o creme de leite até formar uma ganache cremosa. Espalhe por cima do bolo.

5. Finalize e gele

Polvilhe o amendoim triturado. Leve à geladeira por cerca de 2 horas, até firmar.

Pronto. O bolo sai cremoso, firme para cortar e com aquele efeito que “derrete na boca”.

A sobremesa impressiona pela firmeza ao cortar, pelas camadas uniformes e pela textura cremosa que lembra receitas europeias. Além disso, usa ingredientes comuns e rende bem para festas ou encontros simples.

Quer variar?

A versão com coco, mostrada na imagem do PDF na página 4, substitui parte do leite por leite de coco e adiciona coco ralado ao creme. O resultado fica ainda mais aromático e combina com dias quentes.

