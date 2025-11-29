Garotinho de apenas 2 anos morre após se afogar em represa de Goiás

Tirado da água, o menino chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Paulo Roberto Belém - 29 de novembro de 2025

Noah Emanuel de Oliveira Moura chegou a ser levado para uma unidade de saúde, mas chegou sem vida. (Foto: Reprodução)

Um garotinho, de apenas 02 anos, morreu afogado nesta sexta-feira (28), em uma represa localizada no município de Arenópolis, cidade que fica na região Leste de Goiás.

De acordo com informações do G1, Noah Emanuel de Oliveira Moura andava de bicicleta na rua de casa, onde as crianças da vizinhança costumam brincar, momentos antes de desaparecer.

Percebendo o sumiço, o menino começou a ser procurado, sendo encontrado pela mãe e pela vizinha Jéssica Miranda da Silva Moura dentro de uma propriedade privada, que fica a 300 metros da residência.

Ao G1, Jéssica narrou como procederam. “Na hora em que tentei pegar ele, ele já estava de bruços. Meu pé não alcançava o fundo e percebi que era muito fundo, então puxei ele para a parte mais rasa”, iniciou.

“Levantei e entreguei ele para o dono da chácara, que tinha chegado. Dei a volta e comecei a fazer as manobras que a gente aprende no curso”, completou a vizinha, que disse ter concluído recentemente o curso técnico em enfermagem.

O pequeno chegou a ser levado ao hospital no carro de moradores, mas chegou sem vida, segundo a unidade de saúde.

Ao G1, o delegado Maurício Gomes Nunes, responsável pelo caso, disse que a polícia vai avaliar as circunstâncias do afogamento, mas que tudo indica tratar-se de uma fatalidade.

A autoridade da Polícia Civil (PC) acrescentou ao portal que os proprietários da chácara não devem ser responsabilizados, pois o local possui cerca de segurança.

