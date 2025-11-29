Meteorologia alerta para risco de tempestades em 50 cidades goianas com rajadas de vento, raios e granizo
Condições de cada região do estado foram apontadas pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás
O último dia de novembro, que vai cair neste domingo (30), traz um alerta importante quanto à previsão do tempo em Goiás. Isso porque há risco potencial de tempestades em 50 municípios do estado.
O cenário foi apontando pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego) como motivo de atenção.
Segundo o órgão, nestas cidades, a combinação calor e umidade provocará as pancadas de chuva irregulares, com risco potencial para tempestades com rajadas de vento, raios e eventualmente granizo.
O Cihmego disse que nestes pontos, as chuvas podem ser de 20 e 30 mm, acumulando até 50 mm no dia. Além disso, as rajadas de ventos serão de mais de 50 km/h.
Agora, localmente sobre os índices pluviométricos, Sul e Sudoeste tem previsão para cair 8 mm. No Centro, 18 mm. Leste aumenta para 20 mm. No Norte cai para 15 mm e no Oeste, mais ainda, para 10 mm. Sobre as temperaturas, a média para o estado é de 18 °C a 36 °C.
Goiânia está com previsão de marcar entre 20 °C e 34 °C, podendo chover 4 mm. Em Anápolis, mais ameno, entre 19 °C e 30 °C, com o mesmo índice de chuva. Em Rio Verde deve chover menos, 2 mm, marcando entre 19 °C e 33 °C nos termômetros.
Veja a lista de cidades com potencial de tempestades:
- Adelândia;
- Águas Lindas de Goiás;
- Americano do Brasil;
- Anicuns;
- Araçu;
- Aruanã;
- Avelinópolis;
- Brazabrantes;
- Britânia;
- Buriti de Goiás;
- Caiapônia;
- Carmo do Rio Verde;
- Caturaí;
- Ceres;
- Cocalzinho de Goiás;
- Corumbá de Goiás;
- Crixás;
- Damolândia;
- Faina;
- Firminópolis;
- Goianira;
- Goiás;
- Guaraíta;
- Heitoraí;
- Inhumas;
- Ipiranga de Goiás;
- Itaberaí;
- Itapaci;
- Itapirapuã;
- Itapuranga;
- Itauçu;
- Matrinchã;
- Morro Agudo de Goiás;
- Mossâmedes;
- Mozarlândia;
- Nazário;
- Nova América;
- Nova Glória;
- Nova Veneza;
- Novo Brasil;
- Petrolina de Goiás;
- Rubiataba;
- Sanclerlândia;
- Santa Bárbara de Goiás;
- Santa Rosa de Goiás;
- Santo Antônio de Goiás;
- São Patrício;
- Taquaral de Goiás;
- Trindade;
- Turvânia.
