Meteorologia alerta para risco de tempestades em 50 cidades goianas com rajadas de vento, raios e granizo

Condições de cada região do estado foram apontadas pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás

Paulo Roberto Belém Paulo Roberto Belém -
Imagem mostra nuvem carregada. (Foto: Divulgação/Climatempo)

O último dia de novembro, que vai cair neste domingo (30), traz um alerta importante quanto à previsão do tempo em Goiás. Isso porque há risco potencial de tempestades em 50 municípios do estado.

O cenário foi apontando pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego) como motivo de atenção.

Segundo o órgão, nestas cidades, a combinação calor e umidade provocará as pancadas de chuva irregulares, com risco potencial para tempestades com rajadas de vento, raios e eventualmente granizo.

O Cihmego disse que nestes pontos, as chuvas podem ser de 20 e 30 mm, acumulando até 50 mm no dia. Além disso, as rajadas de ventos serão de mais de 50 km/h.

Agora, localmente sobre os índices pluviométricos, Sul e Sudoeste tem previsão para cair 8 mm. No Centro, 18 mm. Leste aumenta para 20 mm. No Norte cai para 15 mm e no Oeste, mais ainda, para 10 mm. Sobre as temperaturas, a média para o estado é de 18 °C a 36 °C.

Goiânia está com previsão de marcar entre 20 °C e 34 °C, podendo chover 4 mm. Em Anápolis, mais ameno, entre 19 °C e 30 °C, com o mesmo índice de chuva. Em Rio Verde deve chover menos, 2 mm, marcando entre 19 °C e 33 °C nos termômetros.

Veja a lista de cidades com potencial de tempestades:

  • Adelândia;
  • Águas Lindas de Goiás;
  • Americano do Brasil;
  • Anicuns;
  • Araçu;
  • Aruanã;
  • Avelinópolis;
  • Brazabrantes;
  • Britânia;
  • Buriti de Goiás;
  • Caiapônia;
  • Carmo do Rio Verde;
  • Caturaí;
  • Ceres;
  • Cocalzinho de Goiás;
  • Corumbá de Goiás;
  • Crixás;
  • Damolândia;
  • Faina;
  • Firminópolis;
  • Goianira;
  • Goiás;
  • Guaraíta;
  • Heitoraí;
  • Inhumas;
  • Ipiranga de Goiás;
  • Itaberaí;
  • Itapaci;
  • Itapirapuã;
  • Itapuranga;
  • Itauçu;
  • Matrinchã;
  • Morro Agudo de Goiás;
  • Mossâmedes;
  • Mozarlândia;
  • Nazário;
  • Nova América;
  • Nova Glória;
  • Nova Veneza;
  • Novo Brasil;
  • Petrolina de Goiás;
  • Rubiataba;
  • Sanclerlândia;
  • Santa Bárbara de Goiás;
  • Santa Rosa de Goiás;
  • Santo Antônio de Goiás;
  • São Patrício;
  • Taquaral de Goiás;
  • Trindade;
  • Turvânia.

Paulo Roberto Belém

Paulo Roberto Belém

Jornalista profissional, com passagem por veículos radiofônicos e impressos. Também possui experiência em assessoria de comunicação. Atualmente, dedica-se à cobertura do cotidiano de Goiás, sempre buscando aprofundar os temas com responsabilidade, sensibilidade e apuração rigorosa.

