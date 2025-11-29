Meteorologia alerta para risco de tempestades em 50 cidades goianas com rajadas de vento, raios e granizo

Condições de cada região do estado foram apontadas pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás

Paulo Roberto Belém - 29 de novembro de 2025

Imagem mostra nuvem carregada. (Foto: Divulgação/Climatempo)

O último dia de novembro, que vai cair neste domingo (30), traz um alerta importante quanto à previsão do tempo em Goiás. Isso porque há risco potencial de tempestades em 50 municípios do estado.

O cenário foi apontando pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego) como motivo de atenção.

Segundo o órgão, nestas cidades, a combinação calor e umidade provocará as pancadas de chuva irregulares, com risco potencial para tempestades com rajadas de vento, raios e eventualmente granizo.

O Cihmego disse que nestes pontos, as chuvas podem ser de 20 e 30 mm, acumulando até 50 mm no dia. Além disso, as rajadas de ventos serão de mais de 50 km/h.

Agora, localmente sobre os índices pluviométricos, Sul e Sudoeste tem previsão para cair 8 mm. No Centro, 18 mm. Leste aumenta para 20 mm. No Norte cai para 15 mm e no Oeste, mais ainda, para 10 mm. Sobre as temperaturas, a média para o estado é de 18 °C a 36 °C.

Goiânia está com previsão de marcar entre 20 °C e 34 °C, podendo chover 4 mm. Em Anápolis, mais ameno, entre 19 °C e 30 °C, com o mesmo índice de chuva. Em Rio Verde deve chover menos, 2 mm, marcando entre 19 °C e 33 °C nos termômetros.

Veja a lista de cidades com potencial de tempestades:

Adelândia;

Águas Lindas de Goiás;

Americano do Brasil;

Anicuns;

Araçu;

Aruanã;

Avelinópolis;

Brazabrantes;

Britânia;

Buriti de Goiás;

Caiapônia;

Carmo do Rio Verde;

Caturaí;

Ceres;

Cocalzinho de Goiás;

Corumbá de Goiás;

Crixás;

Damolândia;

Faina;

Firminópolis;

Goianira;

Goiás;

Guaraíta;

Heitoraí;

Inhumas;

Ipiranga de Goiás;

Itaberaí;

Itapaci;

Itapirapuã;

Itapuranga;

Itauçu;

Matrinchã;

Morro Agudo de Goiás;

Mossâmedes;

Mozarlândia;

Nazário;

Nova América;

Nova Glória;

Nova Veneza;

Novo Brasil;

Petrolina de Goiás;

Rubiataba;

Sanclerlândia;

Santa Bárbara de Goiás;

Santa Rosa de Goiás;

Santo Antônio de Goiás;

São Patrício;

Taquaral de Goiás;

Trindade;

Turvânia.

