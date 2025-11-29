Truque rápido permite remover o gelo do congelador em 10 minutos sem desligar a geladeira

Técnica simples remove o gelo acumulado sem desligar o aparelho

Isabella Valverde - 29 de novembro de 2025

Truque para tirar o gelo do congelador (Foto: Reprodução)

Retirar o gelo acumulado no congelador pode ser cansativo, especialmente quando ele ocupa espaço e atrapalha o funcionamento do aparelho. Mas um truque simples tem viralizado nas redes e promete resolver o problema em poucos minutos, sem precisar desligar o frigorífico ou esperar horas pelo degelo tradicional.

Como funciona o método

A técnica consiste em forrar as paredes internas do congelador com papel-alumínio e colocar dentro do compartimento um recipiente com água fervendo. Depois, basta fechar a porta por cerca de dez a quinze minutos.

O vapor quente se espalha rapidamente, desprendendo o gelo, enquanto o alumínio ajuda a conduzir o calor. O resultado é um degelo rápido, com placas que se soltam facilmente usando uma espátula plástica.

A formação ocorre principalmente quando a porta é aberta várias vezes ao dia, quando alimentos quentes são guardados ou quando há falhas de vedação. Com o tempo, o acúmulo reduz a capacidade do congelador e faz o motor trabalhar mais, aumentando o consumo de energia.

Cuidados importantes

Apesar de simples, o método pede atenção:

Evite objetos metálicos para raspar as placas;

Não deixe a água quente em contato com partes elétricas;

Não ultrapasse o tempo recomendado;

Verifique a borracha da porta para evitar novo acúmulo.

Um truque rápido e econômico

O método não substitui uma limpeza completa, mas ajuda a agilizar o dia a dia e a manter o congelador funcionando melhor. É prático, acessível e pode ser feito por qualquer pessoa em poucos minutos.

