Jovem é preso e outro morre em confronto após espancamento de garota de programa em Aparecida de Goiânia

Vítima e os dois teriam estado juntos momentos antes em um motel no Bairro Vila Nossa Senhora de Lourdes

Paulo Roberto Belém - 01 de dezembro de 2025

Silas Pereira da Silva, a esquerda, foi o suspeito preso e Eduardo Duarte Silva, à direita, morreu no confronto. (Foto: Divulgação/PM)

A Polícia Militar (PM) prendeu um jovem, de 27 anos, acusado de ter participado do espancamento de uma garota de programa, de 32 anos, na manhã desta segunda-feira (1º), em Aparecida de Goiânia.

Silas Pereira da Silva foi localizado em Trindade pelos militares. Agora, um segundo jovem, identificado como Eduardo Duarte Silva, de 26 anos, que seria o comparsa do primeiro, morreu ao confrontar com a PM em uma região de mata quando tentava escapar.

A vítima teria estado com os dois em um motel momento antes do espancamento, que ocorreu no Bairro Vila Nossa Senhora de Lourdes.

As agressões contra ela foram quase no fim da madrugada, por volta das 06h e ela precisou ser encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) por ter ficado gravemente ferida.

Várias especializadas da corporação foram empenhadas na ocorrência, sendo que o suspeito morto foi para cima de militares da Rondas Ostensivas Táticas Móvel ou Táticas (Rotam).

Pelo fato de a vítima não ter tido o nome divulgado, a reportagem não pôde apurar o estado de saúde dela junto à unidade de saúde.

Sobre o suspeito preso, ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Trindade, onde permanece preso à disposição da Justiça.

