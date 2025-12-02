Não é o feijão: o alimento rico em ferro que você deveria incluir na sua dieta

Uma alternativa poderosa ganha espaço nas recomendações profissionais por resultados surpreendentes

Magno Oliver - 02 de dezembro de 2025

(Imagem: Reprodução/ IA)

Embora o feijão seja lembrado como uma das principais fontes de ferro na alimentação do brasileiro, especialistas apontam um outro alimento que entrega uma quantidade ainda maior do mineral: o fígado.

Rico em ferro heme, a forma mais facilmente absorvida pelo organismo, o alimento se destaca como uma das opções mais eficientes para quem precisa melhorar os níveis de energia e combater a anemia.

O fígado concentra uma densidade nutricional impressionante. Além de ferro, é fonte de vitaminas do complexo B, incluindo a B12, essencial para o funcionamento do sistema nervoso e para a produção de glóbulos vermelhos.

Também contém vitamina A, zinco, cobre e proteínas de alta qualidade, fatores que ajudam na imunidade, no crescimento celular e na manutenção da saúde muscular.

Nutricionistas explicam que pequenas porções semanais já são suficientes para aproveitar os benefícios. Por ser um alimento concentrado, o consumo excessivo não é indicado.

Porém, quando inserido com equilíbrio, torna-se um aliado poderoso para quem enfrenta cansaço frequente, baixa resistência física ou risco de deficiência de ferro.

Diante da rotina acelerada e das dietas cada vez mais pobres em nutrientes essenciais, o fígado volta ao centro das recomendações alimentares.

A combinação entre alto teor nutricional, absorção eficiente e custo acessível faz dele uma escolha estratégica para quem busca mais vitalidade, prevenção da anemia e melhora geral da saúde.

