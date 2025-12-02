O segredo das grandes cozinhas para deixar o frango desfiado soltinho sem precisar usar garfo

Chefs revelam a técnica simples e rápida que transforma o preparo do frango desfiado e evita o trabalho cansativo de puxar os fios manualmente

Isabella Valverde - 02 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Quem prepara o frango desfiado soltinho sabe que o processo tradicional com garfos exige força, tempo e paciência. Muitas vezes, o resultado final não fica uniforme e o frango acaba com pedaços grandes misturados aos fios finos.

Isso acontece porque, após o cozimento, as fibras ainda estão firmes e precisam de movimentos repetitivos para se soltar com facilidade. É exatamente nesse ponto que cozinhas profissionais começaram a usar um utensílio simples para agilizar o processo.

Essa técnica substitui completamente o método antigo e entrega um resultado mais consistente.

O utensílio simples que chefs usam para desfiar frango em segundos

A ferramenta que revolucionou o preparo do frango nas cozinhas profissionais é o fuê, também chamado de batedor de arame. Ao contrário do garfo, o fuê distribui a força de maneira uniforme e puxa várias fibras ao mesmo tempo.

Quando o frango ainda está quente, o movimento circular do fuê solta os fios de forma rápida e homogênea, criando um desfiado leve, fino e regular.

O processo leva poucos segundos e dispensa qualquer esforço extra.

Por que o fuê funciona melhor que outros métodos improvisados

O formato arredondado dos arames envolve os pedaços de frango e separa as fibras sem quebrar o fio. Diferente de facas ou garfos, que puxam apenas uma pequena parte, o fuê trabalha com volume, o que aumenta a eficiência.

Além disso, ele não amassa a carne, o que mantém a textura natural do frango mesmo depois de desfiado. Nas cozinhas profissionais, essa técnica se tornou rotina porque reduz o tempo de preparo e melhora a aparência final do prato.

Essa combinação de rapidez e textura explica por que o método ganhou espaço tão rápido.

Como aplicar a técnica em casa e obter o mesmo resultado dos chefs

Para reproduzir o método, basta deixar o frango quente dentro da panela e usar o fuê com movimentos firmes e circulares. À medida que o movimento se repete, as fibras começam a se soltar e o frango se transforma em fios finos e uniformes.

Como o utensílio alcança áreas maiores de carne ao mesmo tempo, o desfiado se forma naturalmente, sem que seja necessário pressionar a carne ou utilizar força excessiva.

Em menos de um minuto, o resultado aparece com textura perfeita.

O impacto dessa técnica no sabor e no rendimento das receitas

O uso do fuê não só facilita o preparo como também melhora o rendimento das receitas. O frango fica mais soltinho, absorve melhor molhos e temperos e ganha textura mais leve nos pratos.

Essa solução elimina falhas comuns do método com garfo e deixa o trabalho muito mais rápido, especialmente em preparos grandes. Com o frango bem distribuído, a aparência do prato também se torna mais uniforme e profissional.

É uma daquelas técnicas simples que mudam completamente a rotina na cozinha.

