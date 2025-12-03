Até a morte é suave para punir um cara que pratica violência contra mulher, diz Lula

Ele discursou na cerimônia de expansão da capacidade operacional da Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca, ao lado de ministros e políticos aliados

Folhapress - 03 de dezembro de 2025

Lula discursou contra o feminicídio e todas as formas de violência contra a mulher. (Foto: Divulgação)

MARIA LUNA E CATARINA SCORTECCI – IPOJUCA, PE, E CURITIBA, PR (FOLHAPRESS)

O presidente Lula (PT) afirmou nesta terça-feira (2) durante discurso em Pernambuco que “até a morte é suave para punir um cara que pratica violência contra a mulher” e pediu engajamento dos homens na luta contra crimes do tipo.

“O que está acontecendo na cabeça desse animal, que é tido como a espécie animal mais inteligente do planeta terra, para tanta violência? Eu acordei domingo e no café a Janja começou a chorar. De noite, vendo Fantástico, ela voltou a chorar. Hoje no avião ela pediu para mim: Lula, assuma a responsabilidade por uma luta mais dura contra a violência do homem contra a mulher”, disse o presidente, que foi aplaudido de pé pela plateia.

Ele discursou na cerimônia de expansão da capacidade operacional da Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca, ao lado de ministros e políticos aliados, e também da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD).

“Não canso de repetir que eu fui educado por uma mulher, que sempre dizia assim: meu filho, se você casar, e não estiver bem com sua mulher, você se separe dela, mas nunca levante a mão para bater na sua mulher”, continuou Lula, ao citar casos recentes de crimes no país contra a mulher.

“Esta semana teve um cara que pegou duas pistolas na mão e descarregou contra a mulher, teve outro que matou a mulher e os filhos, botou fogo na casa, teve outro que atropelou uma mulher e a arrastou por um quilômetro. A pergunta que eu faço é o seguinte: o Código Penal brasileiro tem pena para fazer justiça a um animal irracional como esse?”, afirmou. “Porque, pensando bem, não existe pena para punir um cara desse. Porque até a morte é suave”, disse ele.

No Brasil, foram registrados 1.492 feminicídios em 2024, alta de 1,2% em relação a 2023 e o maior número da série iniciada em 2016, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Nos últimos dias, chamaram a atenção casos de violência contra a mulher como o de Tainara Souza Santos, que teve as duas pernas amputadas após ser atropelada e arrastada por ruas de São Paulo; e o das servidoras Allane de Souza Pedrotti Mattos e Layse Costa Pinheira, brutalmente assassinadas dentro do Cefet (Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca), na zona norte do Rio de Janeiro.

Também ganhou ampla repercussão o feminicídio da aluna de pós-graduação da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) Catarina Kasten, na região da trilha da Praia do Matadeiro, em Florianópolis, em 21 de novembro. O suspeito está preso e foi denunciado nesta segunda-feira (1º) pelos crimes de feminicídio, estupro e ocultação de cadáver.

Nesta terça, Lula pediu um “movimento nacional dos homens contra os animais” que violentam as mulheres. “Cada um de nós, homens, precisa ser o professor um do outro. Educar nossos filhos, educar nossos companheiros. Se você não está bem com sua companheira, por favor, seja grande. Não bata nela. Se separe dela. Se ela não gosta de você, ela não é obrigada a ficar com você. Deixa ela cuidar da vida dela. Não aprisione essa pessoa. Não seja malvado, não seja ignorante”, afirmou o petista.

“Vamos fazer uma campanha forte. Nós precisamos criar um novo homem, uma nova consciência, um novo relacionamento, para que as nossas companheiras vivam conosco se quiserem, porque querem viver, e não por um prato de comida ou porque tem medo de apanhar. Esta luta não é das mulheres. É dos homens”, discursou.

“Quero olhar na cara de cada homem que está aqui: nós vamos ter que criar vergonha. Quando uma mulher vê a gente, ela tem que olhar um companheiro digno, de luta, e não um canalha, que vai bater nela e utilizá-la como objeto de cama e mesa”, continuou Lula.

A cerimônia desta terça foi realizada para marcar o investimento da Petrobras de cerca de R$ 12 bilhões na refinaria em Ipojuca. A estimativa é que a refinaria alcance, em 2029, 260 mil barris diários, dobrando o volume atual.

Lula segue para uma segunda agenda em Pernambuco nesta terça. Ele participa da cerimônia de entrega da Barragem Panelas 2, no município de Cupira. No evento, ele também vai anunciar a retomada das obras da Barragem Igarapeba, em São Benedito do Sul (PE).