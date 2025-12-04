Churrascaria goiana chama atenção ao mostrar atendimento diferenciado: “o espeto que você gosta”

Estabelecimento uniu a divulgação ao tom humorístico, repercutindo entre os internautas

Natália Sezil Natália Sezil -
Churrascaria chamou atenção ao mostrar o atendimento diferenciado.
Churrascaria chamou atenção ao mostrar o atendimento diferenciado. (Foto: Reprodução/@texas.churrascaria)

Uma churrascaria de Goianésia, no Centro goiano, viralizou ao divulgar o empreendimento de uma forma inusitada.

Por meio de um vídeo publicado no TikTok, a Texas Churrascaria mostrou como seria o “atendimento diferenciado” que oferece.

O registro começa com o funcionário perguntando ao cliente o que ele achou do rodízio. O consumidor começa a responder: “achei top”, mas logo é interrompido ao ter a boca tampada.

O funcionário olha fixamente para o cliente, aponta o dedo para ele e deixa claro: “você pode até comer em outro restaurante”. Ele dá um tapa no rosto do homem e continua: “mas só aqui tem o espeto que você gosta”.

Em seguida, a câmera foca no jovem que está ao fundo. Ao observar o que acabou de acontecer, ele diz que quer ser atendido pela mesma pessoa. Na sequência, o novo consumidor se abana enquanto é servido com o espeto de churrasco.

O vídeo alcançou 617 mil visualizações, ultrapassou 58 mil curtidas e teve mais de 1,4 mil comentários. Internautas se expressaram, rindo: “marketing agressivo”, e “a propaganda é a alma do negócio”.

Muitos disseram que até iriam ao estabelecimento depois da publicidade diferenciada. Um usuário também resolveu se referir à cidade da churrascaria: “Goianésia capital do universo, não tem como”.

@texas.churrascaria Atendimento diferenciado ? 😂😂 só aqui na melhor churrascaria da região !🥰🥩😱 #churrasco #churrascaria #viral #meme ♬ som original – texas.churrascaria

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

