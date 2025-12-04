Pantone elege Cloud Dancer como a cor de 2026

Branco leve e vaporoso que, segundo a empresa, traduz a busca global por serenidade em meio ao excesso de estímulos

Folhapress - 04 de dezembro de 2025

Pantone elegeu Cloud Dancer como a cor de 2026. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

ADRIELLY SOUZA – A Pantone anuncia sua nova aposta cromática para o ano: Cloud Dancer, um branco leve e vaporoso que, segundo a empresa, traduz a busca global por serenidade em meio ao excesso de estímulos.

A aposta foi feita nesta quinta-feira (4) nas redes sociais oficiais da marca, que há mais de duas décadas define a cor que deve orientar tendências de moda, design, decoração e comportamento.

Descrita como um “neutro elevado, arejado e silencioso”, a Cloud Dancer chega para simbolizar um movimento de desaceleração e reconexão com espaços mais íntimos. Para a Pantone, o tom representa um respiro necessário em um mundo hiperconectado.

“Trata-se de uma influência tranquilizadora em uma sociedade que redescobre o valor da reflexão silenciosa”, afirmou a empresa. O branco, segundo a marca, é um convite ao relaxamento, à contemplação e a um tipo de criatividade que nasce justamente da pausa.

A seleção de 2026 também amplia a linha de tons suaves que a Pantone vem consolidando nos últimos anos. Em 2025, o escolhido foi o Mocha Mousse, um marrom cremoso que remetia ao conforto. Já em 2024, o mundo acompanhou o protagonismo do Peach Fuzz, enquanto 2023 ficou marcado pelo vibrante Viva Magenta.

Antes disso, 2022 trouxe o arroxeado Very Peri, seguido pelo Classic Blue de 2020, considerado um dos maiores sucessos da marca. Em 2021, a Pantone apostou em uma combinação dupla: o cinza Ultimate Gray com o amarelo Illuminating.