Brechó de Goiânia faz ação com peças a partir de R$ 10 e desapegos de influencers

Unidade, localizada no Setor Marista, celebra cinco anos de existência

Paulo Roberto Belém - 05 de dezembro de 2025

Brechó Peça Rara da unidade da José Neto Paranhos comemorará cinco anos. (Foto: Divulgação)

Uma ação de aniversário vai ser realizada pelo Brechó Peça Rara da unidade do Setor Marista, em Goiânia, neste sábado (06), em comemoração aos cinco anos de existência da loja, localizada na Avenida José Ricardo Paranhos.

Ao Portal 6, a coordenadora de marketing, Ana Flávia Freitas de Oliveira, disse que uma seleção especial foi feita para abastecer o estoque para a data especial. “Com marcas queridas pelo nosso público, tanto novas na etiqueta, quanto seminovas”, anunciou.

Segundo ela, um primeiro diferencial será o que ela chamou de “desapego de influencers”. “Com peças direto do guarda-roupa delas, que se vestem muito bem e tem uma vibe mais fashionista”, garantiu.

Ana Flávia complementou que as peças sairão por um preço bem mais em conta, divulgando que muitas delas terão preço de R$ 10. “A gente titulou como ‘caixa misteriosa’, que serão várias, na verdade, com esse preço único”, divulgou.

Falando de algumas marcas que estarão disponíveis, a coordenadora citou as que considerou mais refinadas. “Que é Farm, Animale, Shoulder”, mencionou, complementando que o brechó terá peças para mulheres, mas, também, para outros públicos.

“A gente também vai ter inauguração do masculino, vai ter despego infantil, então é para todos os gostos, estilos e tamanhos”, esclareceu.

Arrematando a conversa, Ana Flávia anunciou como outro chamativo o desapego da franqueada da marca em Goiânia. “Da nossa CEO, a Rosa Maria”, finalizou. A loja ficará aberta das 09h às 18h.

