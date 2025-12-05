Seleção brasileira vence a Coréia do Sul e mantém campanha invicta no Mundial de Handebol Feminino

Na liderança provisória do Grupo IV, leoas seguem abrindo placares vantajosos pela abertura da segunda fase da competição em Dortmund

Magno Oliver - 05 de dezembro de 2025

(Foto: Bruno Ruas/Ruas Mídia/CBHb / IHF)

A Seleção Brasileira Feminina de Handebol garantiu mais um passo vitorioso em sua jornada no 2025 IHF Women’s World Championship ao superar a Coreia do Sul por 32 a 25, na última quarta-feira (03), em Dortmund, na Alemanha.

A vitória marca a continuidade de sua campanha invicta e reforça o sonho verde-amarelo de avançar às fases finais do torneio com confiança e bom elenco.

Desde o apito inicial, o Brasil impôs ritmo forte e coletividade, característica que tem definido o novo time de “leoas brasileiras” nesta edição, como tem batizado carinhosamente o público.

No primeiro tempo, as comandadas de Cristiano Rocha chegaram a abrir quatro gols de vantagem, demonstrando controle do jogo mesmo diante da pressão da Coreia do Sul. Apesar da reação adversária no fim do primeiro tempo, as brasileiras retomaram o domínio ofensivo e conseguiram fechar o primeiro tempo em 16 a 11.

No segundo tempo, o Brasil manteve o entrosamento e uma defesa mais sólida, garantindo tranquilidade, bons contra-ataques e construindo vantagem de forma segura nas finalizações e arremessos.

Com destaque coletivo, especialmente das jogadoras Giulia de Oliveira e Alexandra Pereira, ambas autoras de cinco gols, a seleção brasileira administrou o placar com tranquilidade até o apito final. O famoso jogo 1×1 da habilidosa central Bruna de Paula também foi destaque em vários lances do confronto.

Com essa vitória, a Seleção soma quatro triunfos consecutivos no Mundial e segue invicta, liderando seu grupo e ficando a apenas uma vitória de garantir vaga nas quartas de final.

O próximo compromisso será contra o time da Angola, na sexta-feira, dia 5 de dezembro, às 11h30, horário de Brasília (15h30, horário de Luanda) em confronto decisivo para seguir firme rumo às fases finais. A boa fase da equipe e o espírito coletivo mostram que o Brasil chega forte e com ambição para lutar pelo título.

Por dentro do formato do Mundial

O Mundial desta edição conta com 38 seleções, divididas em oito grupos de quatro chaves. As três melhores equipes de cada chave na fase de grupos avançam ao famoso Main Round (a etapa principal).

A partir desse cenário, serão formadas quatro novas chaves e serão considerados os pontos obtidos na primeira fase. Só se classificarão para as quartas de final os dois melhores times de cada grupo do Main Round. A partir das quartas, todas as fases serão mata-mata até a decisão do título, programado para 14 de dezembro.

Confira mais detalhes da partida:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBHb (@cbhb1)

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!