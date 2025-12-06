10 profissões que pagam bem, mas a geração Z esnoba sem saber que podem ser excelentes carreiras

Mercado segue com vagas sobrando em áreas que oferecem bons salários e estabilidade, mas sofrem resistência entre os mais jovens

Pedro Ribeiro - 06 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Embora muitos jovens busquem carreiras ligadas à tecnologia, conteúdo digital ou trabalho remoto, diversas profissões tradicionais continuam oferecendo ótimos salários, boa empregabilidade e crescimento rápido.

Mesmo assim, a chamada geração Z ainda resiste a seguir caminhos que, muitas vezes, garantem estabilidade e rendimentos acima da média.

Especialistas em mercado de trabalho afirmam que a rejeição ocorre por fatores como percepção equivocada sobre dificuldade, rotina cansativa, falta de glamour ou simplesmente desconhecimento sobre quanto se pode ganhar nessas funções.

O resultado é um desequilíbrio crescente: sobram vagas bem pagas e faltam profissionais dispostos a ocupá-las.

Entre as áreas que mais sentem o impacto dessa mudança estão setores essenciais da economia, que oferecem oportunidades constantes e remunerações competitivas.

Profissões ligadas à indústria, infraestrutura, saúde e serviços técnicos entram na lista das mais promissoras, especialmente para quem busca estabilidade de longo prazo.

A seguir, confira dez carreiras que pagam bem, têm alta demanda e, ainda assim, são frequentemente ignoradas pelos mais jovens:

1. Soldador industrial

Salários podem surpreender, especialmente em plataformas, obras de grande porte e indústrias metalúrgicas. A falta de mão de obra qualificada aumenta ainda mais a remuneração.

2. Técnico em refrigeração e climatização

Área cresce com o aumento de sistemas de ar-condicionado em residências, empresas e hospitais. Profissionais experientes conseguem ganhos elevados.

3. Operador de máquinas pesadas

Tratores, guindastes e escavadeiras exigem treinamento, mas oferecem rendimentos muito acima da média nacional em obras e mineradoras.

4. Profissional de logística e armazenagem

O setor segue aquecido com comércio eletrônico e distribuição de cargas. Cargos técnicos têm salários competitivos e ascensão rápida.

5. Enfermeiro especializado

Funções como UTI, hemodiálise e bloco cirúrgico estão entre as mais valorizadas. A demanda cresce ano após ano.

6. Técnico em radiologia

Formação curta, boa carga horária e alta empregabilidade fazem dessa carreira uma das mais rentáveis da área da saúde.

7. Agrônomo ou técnico agrícola

O agronegócio permanece como um dos setores mais fortes do país, com salários altos e oportunidades em diversas regiões.

8. Eletricista profissional

Serviços residenciais, industriais e prediais garantem fluxo constante de trabalho e remunerações superiores ao que muitos imaginam.

9. Profissional de segurança do trabalho

Empresas de todos os portes precisam desses especialistas para cumprir normas e evitar acidentes, o que gera estabilidade e salários atrativos.

10. Programador de sistemas antigos (legacy)

Pouco desejada pela geração Z, essa área paga muito bem porque poucas pessoas dominam linguagens usadas em bancos, grandes empresas e órgãos públicos.

Mesmo fora dos holofotes, essas carreiras mostram que bons salários não estão restritos ao universo digital.

Com qualificação, experiência e disposição para aprender, profissionais podem construir trajetórias sólidas em setores que continuam essenciais para o país.

