Aeroporto de Goiânia terá voos extras para quem pretende viajar entre o Natal e o Carnaval
Ao todo, serão 23 operações adicionais para cidades de região bastante procurada no período
Boa notícia para quem pretende viajar de avião entre o Natal e o Carnaval, partindo do Aeroporto Internacional de Goiânia Santa Genoveva. Isso porque a administradora do terminal anunciou um reforço da malha aérea neste período.
De acordo com a Motiva, serão 23 voos extras para o Nordeste, distribuídos entre nove operações para João Pessoa (PB) e 14 para Salvador (BA), ambos operados pela Azul Linhas Aéreas.
Justificando, a concessionária disse que o incremento visa atender o aumento da demanda durante o período de alta temporada.
Citaram, ainda, que os voos sazonais ampliam as opções para os passageiros goianos, especialmente em um período marcado pelo crescimento do fluxo de viagens.
Para o gerente do Aeroporto de Goiânia, Wander Melo Jr, a ampliação da oferta busca garantir mais alternativas de conexão para quem pretende viajar durante as festividades.
“Sabemos que o Nordeste está entre os destinos preferidos dos goianos nesta época do ano, e os voos atendem justamente a essa demanda. Graças à eficiência operacional do aeroporto, conseguimos ampliar a oferta mantendo a qualidade e o conforto dos passageiros”, pontuou.
