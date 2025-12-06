Aeroporto de Goiânia terá voos extras para quem pretende viajar entre o Natal e o Carnaval

Ao todo, serão 23 operações adicionais para cidades de região bastante procurada no período

Paulo Roberto Belém Paulo Roberto Belém -
Goiânia
Aeroporto Internacional de Goiânia amplia malha viária por período determinado. (Foto: Divulgação)

Boa notícia para quem pretende viajar de avião entre o Natal e o Carnaval, partindo do Aeroporto Internacional de Goiânia Santa Genoveva. Isso porque a administradora do terminal anunciou um reforço da malha aérea neste período.

De acordo com a Motiva, serão 23 voos extras para o Nordeste, distribuídos entre nove operações para João Pessoa (PB) e 14 para Salvador (BA), ambos operados pela Azul Linhas Aéreas.

Justificando, a concessionária disse que o incremento visa atender o aumento da demanda durante o período de alta temporada.

Leia também

Citaram, ainda, que os voos sazonais ampliam as opções para os passageiros goianos, especialmente em um período marcado pelo crescimento do fluxo de viagens.

Para o gerente do Aeroporto de Goiânia, Wander Melo Jr, a ampliação da oferta busca garantir mais alternativas de conexão para quem pretende viajar durante as festividades.

“Sabemos que o Nordeste está entre os destinos preferidos dos goianos nesta época do ano, e os voos atendem justamente a essa demanda. Graças à eficiência operacional do aeroporto, conseguimos ampliar a oferta mantendo a qualidade e o conforto dos passageiros”, pontuou.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Paulo Roberto Belém

Paulo Roberto Belém

Jornalista profissional, com passagem por veículos radiofônicos e impressos. Também possui experiência em assessoria de comunicação. Atualmente, dedica-se à cobertura do cotidiano de Goiás, sempre buscando aprofundar os temas com responsabilidade, sensibilidade e apuração rigorosa.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias