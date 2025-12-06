Aeroporto de Goiânia terá voos extras para quem pretende viajar entre o Natal e o Carnaval

Ao todo, serão 23 operações adicionais para cidades de região bastante procurada no período

Paulo Roberto Belém - 06 de dezembro de 2025

Aeroporto Internacional de Goiânia amplia malha viária por período determinado. (Foto: Divulgação)

Boa notícia para quem pretende viajar de avião entre o Natal e o Carnaval, partindo do Aeroporto Internacional de Goiânia Santa Genoveva. Isso porque a administradora do terminal anunciou um reforço da malha aérea neste período.

De acordo com a Motiva, serão 23 voos extras para o Nordeste, distribuídos entre nove operações para João Pessoa (PB) e 14 para Salvador (BA), ambos operados pela Azul Linhas Aéreas.

Justificando, a concessionária disse que o incremento visa atender o aumento da demanda durante o período de alta temporada.

Citaram, ainda, que os voos sazonais ampliam as opções para os passageiros goianos, especialmente em um período marcado pelo crescimento do fluxo de viagens.

Para o gerente do Aeroporto de Goiânia, Wander Melo Jr, a ampliação da oferta busca garantir mais alternativas de conexão para quem pretende viajar durante as festividades.

“Sabemos que o Nordeste está entre os destinos preferidos dos goianos nesta época do ano, e os voos atendem justamente a essa demanda. Graças à eficiência operacional do aeroporto, conseguimos ampliar a oferta mantendo a qualidade e o conforto dos passageiros”, pontuou.

