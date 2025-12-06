Motociclista e adolescente de 16 anos morrem após acidente com ônibus em Aparecida de Goiânia

O Samu foi acionado mas não conseguiu salvar as vítimas, que morreram ainda no local após a colisão

Pedro Ribeiro - 06 de dezembro de 2025

As vítimas eram o condutor da moto, um jovem de 29 anos, e o passageiro, adolescente de 16 anos (Foto: Reprodução)

Duas pessoas morreram na madrugada deste sábado (06) após um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus do transporte coletivo, na Avenida 21 de Abril, no setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia.

As vítimas eram o condutor da moto, um jovem de 29 anos, e o passageiro, adolescente de 16 anos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram solicitadas mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na pista.

Já o adolescente foi atendido dentro da ambulância, mas também veio a óbito antes de chegar ao hospital.

Uma testemunha que estava dentro do ônibus relatou que a motocicleta derrapou na pista molhada e acabou entrando debaixo do veículo.

A via onde ocorreu o acidente, segundo ele, possui sinalização de preferência para o sentido em que a moto trafegava, enquanto o ônibus teria avançado por uma rua com placa de parada obrigatória.

De acordo com as informações, o motorista do ônibus não permaneceu no local após o acidente.

A Rápido Araguaia, concessionária responsável pelo veículo envolvido, enviou um representante que informou que o condutor teria ido à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia para relatar o ocorrido, pois familiares das vítimas ameaçavam linchá-lo.

Além disso, a empresa divulgou uma nota lamentando o acidente, informando que o motorista prestou esclarecimentos às autoridades e que a empresa está colaborando com as investigações.

Por fim, a Polícia Científica realizou perícia no local do acidente e os corpos foram levados pelo Instituto Médico Legal (IML).

A ocorrência foi registrada como homicídio culposo, e a Polícia Civil dará continuidade às investigações para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Confira a nota da Rápido Araguaia na íntegra:

A Rápido Araguaia informa que, na manhã deste sábado (06), ocorreu uma colisão entre uma motocicleta e um ônibus que operava a linha 519 – Terminal Vera Cruz / Jardim Nova Cidade, na Avenida 21 de Abril. Lamentavelmente, a ocorrência resultou no óbito dos ocupantes da motocicleta.

A Polícia Militar esteve no local e adotou todas as medidas necessárias para o registro da ocorrência. O motorista do ônibus prestou os esclarecimentos às autoridades competentes, conforme o protocolo.

A empresa lamenta profundamente o ocorrido e manifesta sua solidariedade às vítimas e aos seus familiares. Seguiremos colaborando integralmente com as autoridades durante as investigações.

