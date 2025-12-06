Técnicos mostram como fazer ajuste no chuveiro que ajuda a economizar até 30% na conta de energia
Orientação simples pode reduzir significativamente o consumo no banho, que ainda é um dos maiores vilões na fatura mensal
Técnicos em manutenção residencial têm chamado atenção para um detalhe no uso do chuveiro elétrico que pode fazer diferença real no fim do mês.
Com um ajuste básico e mudanças de hábito fáceis de aplicar, especialistas garantem que moradores conseguem reduzir até 30% do gasto com energia apenas no momento do banho.
O chuveiro é um dos equipamentos que mais consome eletricidade dentro de casa.
A potência elevada, necessária para aquecer a água rapidamente, faz com que alguns minutos a mais debaixo do jato se transformem em um custo considerável.
Por isso, entender como operá-lo corretamente é fundamental para quem quer controlar as despesas domésticas.
Segundo técnicos, a primeira estratégia é verificar a configuração utilizada no dia a dia.
Muitos aparelhos contam com seletores que alteram a potência e, consequentemente, o consumo.
Ajustar esse modo conforme o clima e a necessidade do momento é uma das maneiras mais eficientes de evitar desperdício sem comprometer o conforto.
Eles também reforçam que pequenos cuidados durante o banho fazem diferença.
Reduzir o tempo total, interromper a água enquanto se ensaboa e manter o equipamento limpo e funcionando adequadamente são ações que ajudam a diminuir a carga sobre a resistência do chuveiro, que é a responsável pela maior parte do consumo.
Outra recomendação é manter em dia a manutenção do espalhador e da resistência, já que peças desgastadas ou obstruídas obrigam o equipamento a trabalhar mais.
Em casos de aparelhos muito antigos, considerar a troca por modelos mais eficientes pode resultar em economia ainda maior ao longo do tempo.
Para quem busca cortar gastos sem grandes investimentos, as orientações dos técnicos mostram que o banho pode ser um dos melhores pontos de partida.
Com atenção e ajustes simples, a conta de energia tende a cair sem que o conforto diário seja afetado.
