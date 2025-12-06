Técnicos mostram como fazer ajuste no chuveiro que ajuda a economizar até 30% na conta de energia

Orientação simples pode reduzir significativamente o consumo no banho, que ainda é um dos maiores vilões na fatura mensal

Gabriel Yuri Souto - 06 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Michael Schneider)

Técnicos em manutenção residencial têm chamado atenção para um detalhe no uso do chuveiro elétrico que pode fazer diferença real no fim do mês.

Com um ajuste básico e mudanças de hábito fáceis de aplicar, especialistas garantem que moradores conseguem reduzir até 30% do gasto com energia apenas no momento do banho.

O chuveiro é um dos equipamentos que mais consome eletricidade dentro de casa.

A potência elevada, necessária para aquecer a água rapidamente, faz com que alguns minutos a mais debaixo do jato se transformem em um custo considerável.

Por isso, entender como operá-lo corretamente é fundamental para quem quer controlar as despesas domésticas.

Segundo técnicos, a primeira estratégia é verificar a configuração utilizada no dia a dia.

Muitos aparelhos contam com seletores que alteram a potência e, consequentemente, o consumo.

Ajustar esse modo conforme o clima e a necessidade do momento é uma das maneiras mais eficientes de evitar desperdício sem comprometer o conforto.

Eles também reforçam que pequenos cuidados durante o banho fazem diferença.

Reduzir o tempo total, interromper a água enquanto se ensaboa e manter o equipamento limpo e funcionando adequadamente são ações que ajudam a diminuir a carga sobre a resistência do chuveiro, que é a responsável pela maior parte do consumo.

Outra recomendação é manter em dia a manutenção do espalhador e da resistência, já que peças desgastadas ou obstruídas obrigam o equipamento a trabalhar mais.

Em casos de aparelhos muito antigos, considerar a troca por modelos mais eficientes pode resultar em economia ainda maior ao longo do tempo.

Para quem busca cortar gastos sem grandes investimentos, as orientações dos técnicos mostram que o banho pode ser um dos melhores pontos de partida.

Com atenção e ajustes simples, a conta de energia tende a cair sem que o conforto diário seja afetado.

