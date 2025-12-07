Após sobreviver a 28 facadas do ex, jovem fala sobre expectativa para o júri popular

Na publicação, ela revela medo que ainda sente do ex-companheiro e receio de que homem faça algo contra filhos

Gabriella Pinheiro - 07 de dezembro de 2025

Wanderson é´acusado de ter desferido 28 facadas contra a ex-companheira. (Foto: Reprodução)

Esfaqueada 28 vezes de forma brutal pelo ex-companheiro, Wanderson dos Santos Sousa, no dia 26 de maio deste ano, no Jardim Boa Esperança, em Anápolis, Mariana Altiva de Melo pede, incansavelmente, para que um único desejo seja realizado: Justiça.

Em um vídeo publicado pela Associação Centro de Referência e Apoio à Vítima, ela fala sobre a expectativa para o júri popular do suspeito, que ainda não teve data revelada.

“Me falaram agora que ele vai a júri popular, e estou esperando que seja o mais rápido possível. Eu quero justiça. Eu vou falar até que eu consiga justiça”, diz.

Os impactos do crime não foram apenas físicos. Ao ser questionada, ela responde de forma emocionada sobre o medo que ainda sente do ex-companheiro.

“Eu sinto muito medo. Nunca mais consegui dormir direito. Eu sonho com ele todos os dias da minha vida. Eu sonho com ele tentando me matar, eu sonho com ele tentando matar meus filhos, porque ele fala que, se fosse preso, quando saísse, iria matar meus filhos”, revelou.

Anteriormente, ao Portal 6, ela contou que conheceu Wanderson há seis anos, ainda quando moravam em Bonfinópolis, e que, no começo, o relacionamento era tranquilo. Os problemas teriam começado após ambos se mudarem para Anápolis.

“Ele passou a trabalhar como motorista de aplicativo, voltava para casa tarde, usava muita droga, e aí começaram as agressões”, alegou.

Assustada, Mariana — que teve uma filha com Wanderson — procurou a Polícia Civil (PC) na época e conseguiu uma medida protetiva contra o acusado. Ao todo, ela já tinha quatro ordens do tipo em desfavor dele.

Mesmo com os ordenamentos judiciais, o homem continuou a importuná-la, sob a justificativa de que queria passar mais tempo com a filha.

Na data do crime, Wanderson chegou a pedir para ficar com a criança, o que foi negado por Mariana, uma vez que ela estava em uma chácara com a família.

Ao retornar para o imóvel, por volta de 00h00, ela foi surpreendida pelo ex, que estava escondido dentro da residência, após invadir o local por uma janela.

“Ele não falou nada. Não me xingou, não gritou, só me esfaqueava, sem parar. Nisso, eu já gritei para o meu filho, que estava lá e viu tudo, correr para o vizinho para chamar ajuda”, relembrou.

Ao final, ele roubou o carro da vítima e fugiu da cena.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e a vítima ficou uma semana internada no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

O homem foi encontrado por policiais militares na tarde do mesmo dia, vagando a pé pelo bairro JK Nova Capital. O suspeito foi preso e conduzido à Central de Flagrantes.

