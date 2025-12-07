Goiás terá aumento no preço do combustível e do gás de cozinha a partir de 1º de janeiro

Reajuste considera os preços médios mensais divulgados pela Agência Nacional do Petróleo

Natália Sezil - 07 de dezembro de 2025

Bomba de combustível. (Foto: Secretaria de Economia de Goiás)

Goianos devem enfrentar um aumento no preço do gás de cozinha e de alguns combustíveis a partir do dia 1º de janeiro de 2026.

A decisão parte do Conselho Nacional de Política Fazendeira (Confaz), que aprovou a atualização das alíquotas que serão aplicadas em todos os estados e no Distrito Federal (DF).

A medida considera os preços médios divulgados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) entre fevereiro e agosto de 2025, comparados ao mesmo período do ano anterior.

No caso da gasolina, o impacto será de 6,8%, fazendo com que o valor do litro nas refinarias suba de R$ 1,47 para R$ 1,57.

Para o diesel e o biodiesel, o reajuste é de 4,4%. O litro, que hoje custa R$ 1,12, passa a sair por R$ 1,17.

No gás de cozinha, a alíquota por quilo será elevada de R$ 1,39 para R$ 1,47, o equivalente a um aumento de 5,7%.

O etanol não entra na conta: ele não se enquadra no que está previsto na Lei Complementar ad rem e, por isso, permanece tributado pelo ICMS na modalidade ad valorem.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!