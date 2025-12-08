Golpista é preso na BR-153 após Polícia Civil identificar rede de fraudes eletrônicas

Suspeito foi levado para a unidade prisional de Porangatu, onde segue à disposição da Justiça

Golpista é preso na BR-153 após Polícia Civil identificar rede de fraudes eletrônicas em Goiás
Homem foi identificado enquanto transitava pela BR-153 e detido em seguida. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) cumpriu, na tarde deste domingo (07), mais um mandado de prisão preventiva da Operação Perfil Fantasma, que apura um esquema de fraudes eletrônicas conduzido por investigados da região de Cristalina.

O suspeito foi encontrado na BR-153, perto de Santa Tereza de Goiás e foi levado para a unidade prisional de Porangatu, onde segue à disposição da Justiça.

As apurações começaram após relatos de vítimas que caíram em anúncios falsos de venda de veículos e outros bens em plataformas digitais.

Os golpistas criavam perfis artificiais, cobravam pagamentos via Pix e rapidamente dispersavam o dinheiro, em uma atuação constante e com vítimas em vários municípios goianos, em um esquema de fraudes estruturado.

Esta é a segunda etapa da ofensiva, autorizada pela Vara Criminal da comarca, e direcionada contra um segundo suspeito apontado como integrante do grupo criminoso.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás.

