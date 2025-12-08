O perigo de colocar água e leite para esquentar no micro-ondas, segundo técnicos

Aquecimento irregular e risco de superaquecimento podem causar acidentes domésticos silenciosos

Gabriel Yuri Souto - 08 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Esquentar água ou leite no micro-ondas parece inofensivo, mas técnicos e especialistas alertam que o hábito pode ser mais perigoso do que muita gente imagina.

Isso ocorre porque o eletrodoméstico aquece o líquido de maneira irregular, criando pontos de alta temperatura que não são percebidos a olho nu.

O principal risco é o chamado superaquecimento, quando a água ou o leite ultrapassam o ponto de fervura sem borbulhar.

Assim que o recipiente é movimentado — ou quando uma colher, sachê ou pó é adicionado — o líquido pode “explodir” de forma súbita, causando queimaduras graves.

Como o superaquecimento acontece

Diferente do fogão, que aquece o recipiente por baixo, o micro-ondas vibra as moléculas de água em toda a superfície do líquido. Isso pode gerar bolsões de calor extremamente quentes, enquanto outras áreas permanecem frias.

Sem borbulhas aparentes, a pessoa acredita que a temperatura está segura.

Técnicos explicam que recipientes muito lisos, como xícaras cerâmicas novas ou copos de vidro, favorecem ainda mais o superaquecimento, já que não possuem pequenas imperfeições que permitem a formação de bolhas.

Por que leite apresenta ainda mais riscos

O leite contém gordura e proteínas, o que altera o comportamento do líquido ao aquecer. Ele pode criar uma “película” na superfície, impedindo a liberação de vapor.

O resultado é um acúmulo de pressão que estoura ao menor movimento, projetando líquido quente.

Além disso, o leite tende a expandir rapidamente, podendo transbordar ou espirrar de maneira imprevisível.

Como evitar acidentes ao aquecer líquidos no micro-ondas

Técnicos recomendam cuidados simples que reduzem drasticamente os riscos:

• Nunca aqueça água ou leite por longos períodos contínuos.

Prefira intervalos curtos, mexendo o líquido entre eles.

• Use recipientes com pequenas irregularidades internas.

Elas permitem a formação segura de bolhas.

• Insira um objeto não metálico dentro do recipiente.

Um palito de madeira ou colher de plástico ajuda a estabilizar o aquecimento.

• Aguarde alguns segundos antes de retirar o recipiente.

O líquido pode estar instável imediatamente após o fim do ciclo.

• Evite encher demais a xícara ou copo.

Isso diminui o risco de transbordamento explosivo.

Pequenos cuidados evitam grandes acidentes

O micro-ondas é seguro e prático, mas líquidos com comportamento instável — como água e leite — exigem atenção. Técnicos reforçam que a maioria dos acidentes acontece justamente porque o perigo não é visível.

Com orientações simples, é possível continuar usando o eletrodoméstico sem riscos e com mais consciência sobre como o aquecimento funciona.

