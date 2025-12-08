O perigo de colocar água e leite para esquentar no micro-ondas, segundo técnicos
Aquecimento irregular e risco de superaquecimento podem causar acidentes domésticos silenciosos
Esquentar água ou leite no micro-ondas parece inofensivo, mas técnicos e especialistas alertam que o hábito pode ser mais perigoso do que muita gente imagina.
Isso ocorre porque o eletrodoméstico aquece o líquido de maneira irregular, criando pontos de alta temperatura que não são percebidos a olho nu.
O principal risco é o chamado superaquecimento, quando a água ou o leite ultrapassam o ponto de fervura sem borbulhar.
Assim que o recipiente é movimentado — ou quando uma colher, sachê ou pó é adicionado — o líquido pode “explodir” de forma súbita, causando queimaduras graves.
Como o superaquecimento acontece
Diferente do fogão, que aquece o recipiente por baixo, o micro-ondas vibra as moléculas de água em toda a superfície do líquido. Isso pode gerar bolsões de calor extremamente quentes, enquanto outras áreas permanecem frias.
Sem borbulhas aparentes, a pessoa acredita que a temperatura está segura.
Técnicos explicam que recipientes muito lisos, como xícaras cerâmicas novas ou copos de vidro, favorecem ainda mais o superaquecimento, já que não possuem pequenas imperfeições que permitem a formação de bolhas.
Por que leite apresenta ainda mais riscos
O leite contém gordura e proteínas, o que altera o comportamento do líquido ao aquecer. Ele pode criar uma “película” na superfície, impedindo a liberação de vapor.
O resultado é um acúmulo de pressão que estoura ao menor movimento, projetando líquido quente.
Além disso, o leite tende a expandir rapidamente, podendo transbordar ou espirrar de maneira imprevisível.
Como evitar acidentes ao aquecer líquidos no micro-ondas
Técnicos recomendam cuidados simples que reduzem drasticamente os riscos:
• Nunca aqueça água ou leite por longos períodos contínuos.
Prefira intervalos curtos, mexendo o líquido entre eles.
• Use recipientes com pequenas irregularidades internas.
Elas permitem a formação segura de bolhas.
• Insira um objeto não metálico dentro do recipiente.
Um palito de madeira ou colher de plástico ajuda a estabilizar o aquecimento.
• Aguarde alguns segundos antes de retirar o recipiente.
O líquido pode estar instável imediatamente após o fim do ciclo.
• Evite encher demais a xícara ou copo.
Isso diminui o risco de transbordamento explosivo.
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes
O micro-ondas é seguro e prático, mas líquidos com comportamento instável — como água e leite — exigem atenção. Técnicos reforçam que a maioria dos acidentes acontece justamente porque o perigo não é visível.
Com orientações simples, é possível continuar usando o eletrodoméstico sem riscos e com mais consciência sobre como o aquecimento funciona.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!