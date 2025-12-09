Entregador do IFood mostra quantas entregas precisa fazer para pagar o aluguel
Saga começou logo cedo, às 07h38 de uma sexta-feira. A primeira entrega veio às 8h, mas o entregador já se decepcionou
Andando de bicicleta pelas ruas da cidade, um entregador do iFood decidiu compartilhar nas redes sociais a saga para arrecadar dinheiro para pagar o aluguel de R$ 550.
Cada entrega paga em torno de R$ 7 e, para alcançar a meta, ele teria que realizar ao menos 80 corridas.
Identificado no Instagram apenas como sng.kpk, o jovem mostrou quantas precisava realizar para chegar ao valor necessário. E detalhe: tudo isso em apenas três dias.
A saga começou logo cedo, às 07h38 de uma sexta-feira. A primeira entrega veio às 8h, mas o entregador já se decepcionou, dando de cara com a farmácia de portas fechadas e recebendo apenas R$ 1.
Por volta das 14h, o jovem revelou que as entregas estavam um pouco fracas no dia, conseguindo apenas R$ 69,82.
“As entregas estão bem fracas nessa sexta-feira, mas eu já estava meio que esperando isso. Acho que as entregas vão melhorar apenas sábado e domingo”, comentou no vídeo.
A decepção não ficou só na manhã. Pela tarde, tocou uma nova entrega, mas novamente a loja estava fechada quando chegou ao destino.
Durante as entregas, o rapaz encontrou até mesmo um celular perdido pelas ruas e o devolveu para a dona.
Mesmo se esforçando ao máximo, o dia acabou sendo mais fraco do que o esperado, e a meta de R$ 183 não foi batida. Após mais de 15 horas de trabalho e 75 km rodados, o jovem conseguiu R$ 178,77.
Apesar de o vídeo ter encerrado sem um final feliz naquele dia, o entregador não se deixou abater, afinal, ainda teria sábado e domingo para alcançar o dinheiro necessário.
