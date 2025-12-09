Homem morre em tiroteio com a PM após atirar na cabeça da namorada; vítima estava cuidando do filho recém-nascido

Mesmo tendo sido alvejada na testa, a jovem sobreviveu ao disparo e segue recebendo atendimento médico

Davi Galvão - 09 de dezembro de 2025

PM localizou e trocou tiros com o autor, que não resistiu aos ferimentos. (Foto: Divulgação)

Um homem morreu após entrar em conflito com equipes de Polícia Militar (PM), nas proximidades de Itaberaí, nesta segunda-feira (08). Ele estava fugindo após ter atirado na cabeça da namorada, de 24 anos, em Goiânia.

No momento do atentado, a vítima, que sobreviveu e está sob cuidados médicos, estava cuidando da filha de 21 dias do casal.

A tentativa de feminicídio ocorreu por volta das 10h26, no Residencial JK, região Noroeste de Goiânia.

Conforme o relato da vítima, momentos antes do crime ela havia flagrado o companheiro a traindo e foi imediatamente para casa, almoçar.

Porém, enquanto estava no imóvel, foi surpreendida pelo suspeito, que teria arrombado o portão da residência, entrado e afirmado que iria levar a TV do local.

“Aí eu falei pra ele ir embora, ele falou que não […] Aí ele foi acho que no quarto da neném, perguntei ‘já tirou?’ Aí ele veio e já me deu o tiro”, contou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, mesmo com o projétil acertando a testa da jovem, ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Já o autor do crime fugiu logo após o ocorrido, mobilizando diversas equipes da PM na busca, incluindo um helicóptero para dar suporte aéreo.

Assim, ele foi localizado fugindo em uma motocicleta, se refugiando em uma zona de mata nas proximidades de Itaberaí. Lá, a PM afirmou que ele abandonou o veículo e tentou se esconder.

Porém, após ser localizado, ele trocou tiros com as equipes, sendo baleado no processo. Logo após o tiroteio, ele foi levado até o hospital municipal de Itauçu, mas não resistiu aos ferimentos.

O autor já tinha passagem criminal por roubo, cometido em 2018. A vítima ainda deve passar por mais procedimentos, para retirar o projétil, que está alojado na cabeça.

