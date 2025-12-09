O corte de carne bovina barato que assa mais rápido e fica mais macio que alcatra, segundo os churrasqueiros

Entre os cortes econômicos do churrasco, há um que surpreende pela maciez e pela velocidade de preparo, chamando a atenção até de quem costuma escolher peças nobres

Gabriel Yuri Souto - 09 de dezembro de 2025

(Imagem: Reprodução/ Captura de Tela/ YouTube)

Mesmo com os preços da carne variando, muitos churrasqueiros garantem que não é preciso gastar muito para conseguir um resultado macio e saboroso.

Dentro da categoria dos cortes mais acessíveis, existe uma peça que vem se destacando pela textura e pelo tempo reduzido de cozimento.

Esse corte de carne bovina barato vem ganhando espaço em churrasqueiras caseiras e profissionais, justamente porque entrega suculência sem exigir técnica avançada.

O motivo que faz esse corte assar mais rápido

Alguns cortes econômicos possuem fibras longas e densas, o que prolonga o tempo de preparo. Porém, a peça destacada pelos churrasqueiros tem fibras curtas e gordura distribuída de forma uniforme.

Essa combinação permite que o calor penetre de maneira mais eficiente, acelerando o processo de cocção. Além disso, o corte aceita diferentes métodos, como grelha, forno e frigideira, sem perder maciez.

O corte que vem surpreendendo no churrasco

O destaque é o patinho, considerado um dos cortes mais versáteis do boi. Embora tradicionalmente usado para bifes e preparos do dia a dia, ele também funciona muito bem no churrasco.

Quando fatiado na espessura correta e preparado em fogo alto, o patinho cria uma crosta dourada por fora enquanto mantém o interior suculento. Por isso, muitos churrasqueiros afirmam que ele pode ficar mais macio que a alcatra, especialmente quando assado em peças menores.

Como garantir o ponto perfeito

Para aproveitar o potencial do patinho, o ideal é cortá-lo em bifes altos ou em medalhões. Assar rapidamente em alta temperatura impede que as fibras enrijeçam.

Outro ponto importante é respeitar o descanso da carne após sair da grelha, o que redistribui os sucos internos e reforça a maciez. Esse processo simples faz diferença no resultado final e evita o ressecamento do corte.

Dicas que deixam o patinho ainda mais saboroso

Temperar apenas com sal grosso é suficiente para realçar o sabor natural da carne. Entretanto, quem prefere mais intensidade pode adicionar uma camada fina de manteiga no final do preparo, o que acentua o brilho e melhora a textura.

Como o patinho aceita diferentes cortes, também é possível usá-lo em espetinhos, tiras para fogo alto ou preparos rápidos no forno.

