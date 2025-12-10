Caoa abre novas vagas de emprego e estágio em Anápolis; veja como se inscrever

Oportunidades são para integrar o time de colaboradores que atuam na montadora localizada no Daia

Paulo Roberto Belém - 10 de dezembro de 2025

Fábrica da Caoa em Anápolis. (Foto: Divulgação/Caoa)

O polo industrial da Caoa, em Anápolis, está procurando profissionais para atuarem na montadora localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), que atualmente produz os veículos da Chery.

Segundo a empresa, as vagas integram contratação imediata de caráter efetivo, oportunidade para estágio e também para compor o “banco de talentos”, que se equivale a um cadastro reserva.

A oportunidade efetiva é para o cargo de Auxiliar de Logística, com conhecimento na atividade, sendo que candidatos PCDs também podem concorrer.

Para o estágio, os interessados devem cursar ensino superior em Mecânica, Elétrica, Automotiva, de Produção, Civil; Química, Logística, Administração, TI ou áreas afins.

Outro requisito para estagiar na empresa é ter conhecimento em Pacote Office Intermediário. Ter inglês não é obrigatório, mas é desejável.

Já as oportunidades para compor o banco de talentos, são distribuídas para as funções de Mecânico/Eletricista, uma específica para PCD sem menção de cargo e para Mecânico Industrial.

Para se inscrever nas oportunidades é necessário acessar o site da Gupy, clicando aqui ou por meio deste link. É necessário filtrar o estado de Goiás para visualizar as vagas de emprego e de estágio.

Navegando pelos mesmos links, é possível ter acesso a todas as informações relacionadas, incluindo salário e os benefícios de cada uma, que se diferem entre uma e outra possibilidade de acesso à Caoa.

