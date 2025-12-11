Aeronave capota durante tentativa de pouso por causa de ventania forte em Goiás

Piloto, que estava sozinho, havia feito uma aplicação em uma lavoura pouco antes

Natália Sezil Natália Sezil -
Aeronave capotou após ser atingido por forte ventania, em Quirinópolis.
Aeronave capotou após ser atingido por forte ventania, em Quirinópolis. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Uma aeronave agrícola capotou na pista ao tentar pousar em Quirinópolis, na região Sudoeste de Goiás, nesta quarta-feira (10).

O piloto estaria sozinho, pouco após fazer aplicação em uma lavoura, na região rural. Ao tentar pousar, no entanto, teria sido atingido por uma forte ventania.

Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou ao G1, o avião já havia pousado quanto houve o impacto.

Isso fez com que o piloto perdesse o controle e atingisse um barranco. Ele capotou parcialmente, o que é chamado, na aviação, de pilonagem.

Imagens do local mostram que a aeronave ficou de ponta-cabeça, com a asa esquerda especialmente danificada. O condutor foi socorrido sem ferimentos. Ele foi levado ao hospital, mas liberado em seguida.

O Cenipa ficou responsável por acionar a perícia técnica, para determinar exatamente qual foi a dinâmica do acidente.

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

