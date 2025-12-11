Aeronave capota durante tentativa de pouso por causa de ventania forte em Goiás
Piloto, que estava sozinho, havia feito uma aplicação em uma lavoura pouco antes
Uma aeronave agrícola capotou na pista ao tentar pousar em Quirinópolis, na região Sudoeste de Goiás, nesta quarta-feira (10).
O piloto estaria sozinho, pouco após fazer aplicação em uma lavoura, na região rural. Ao tentar pousar, no entanto, teria sido atingido por uma forte ventania.
Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou ao G1, o avião já havia pousado quanto houve o impacto.
Isso fez com que o piloto perdesse o controle e atingisse um barranco. Ele capotou parcialmente, o que é chamado, na aviação, de pilonagem.
Imagens do local mostram que a aeronave ficou de ponta-cabeça, com a asa esquerda especialmente danificada. O condutor foi socorrido sem ferimentos. Ele foi levado ao hospital, mas liberado em seguida.
O Cenipa ficou responsável por acionar a perícia técnica, para determinar exatamente qual foi a dinâmica do acidente.
