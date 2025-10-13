Avião que caiu sobre residência em Goiânia era pilotado por professor do IFG

Queda da aeronave aconteceu a cerca de 20 km de distância do aeroporto, após sofrer uma falha no motor

Natália Sezil - 13 de outubro de 2025

Maurício Braga de Araújo pilotava o avião que caiu sobre casa em Goiânia. (Foto: Reprodução)

O piloto do monomotor que caiu sobre uma casa no setor Santos Dumont, em Goiânia, na tarde desta segunda-feira (13), trabalha como professor de física no Instituto Federal de Goiás (IFG).

Maurício Braga de Araújo, de 71 anos, era o único tripulante da aeronave e foi encontrado sentado, consciente e apenas com ferimentos leves.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e conduzido ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), para confirmar a estabilidade do quadro de saúde.

Maurício estava retornando para a capital após participar de um encontro de aviação em Jataí, a 320 km de distância. Ele estava 20 km longe do Aeroporto Santa Genoveva quando o acidente aconteceu.

Segundo a esposa do professor, a queda foi causada por problemas no motor – que não funcionava, mesmo diante de repetidas tentativas.

Agora, a Força Aérea Brasileira (FAB) deve investigar o que aconteceu com o avião. Conforme nota, “profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave”.

Em tempo

O avião de pequeno porte caiu pouco antes das 14h desta segunda-feira (13). O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM) logo foram acionados, para prestar socorro e isolar a área.

Vídeos obtidos pelo Portal 6 mostram o monomotor completamente danificado, além de vários destroços no chão, como telhas e estruturas metálicas.

Houve vazamento de combustível, o que fez com que os militares atuassem para eliminar riscos de incêndio ou explosão.

Duas mulheres estavam no interior da residência no momento do acidente. Apesar do susto, elas não se feriram.

