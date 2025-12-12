A mansão mais famosa do Brasil: como é a casa luxuosa de Ivete Sangalo

Mansão em Praia do Forte ficou conhecida nacionalmente após live na pandemia e chama atenção pelo projeto integrado e pelo uso de mármore baiano

Isabella Valverde - 12 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Muito além de um endereço de veraneio, a mansão de praia de Ivete Sangalo, no Litoral Norte da Bahia, acabou se transformando em um dos cenários mais conhecidos da vida da artista. O imóvel, localizado em Praia do Forte, ganhou projeção nacional ao ser exibido em uma live transmitida durante a pandemia, despertando curiosidade não só dos fãs, mas também de admiradores de arquitetura e design.

A residência tem cerca de 800 metros quadrados e aposta em um projeto de linhas simples e elegantes, com espaços amplos e conectados entre si. Um dos elementos mais marcantes é o uso do mármore bege Bahia no piso, material aplicado de forma contínua para criar sensação de fluidez entre áreas internas e externas.

Construída em um condomínio à beira-mar, a casa é envolvida por vegetação nativa, que garante privacidade e reforça a integração com a paisagem. A área externa se abre para a piscina e dialoga diretamente com os ambientes sociais, característica comum em projetos pensados para regiões litorâneas.

O projeto original foi desenvolvido pelo arquiteto Alberto Bolzico e, anos depois, passou por uma reforma assinada pela arquiteta Barbara Becattini, sobrinha da cantora. A atualização teve como foco ampliar espaços, favorecer a ventilação natural e adaptar a casa à nova dinâmica familiar, sem perder a essência do desenho inicial.

Uma das mudanças mais significativas foi a unificação total da área social. Cozinha, sala de estar e sala de jantar passaram a dividir o mesmo ambiente, facilitando o convívio diário e o acompanhamento da rotina das filhas gêmeas, Marina e Helena.

Na decoração, predominam tons claros, escolhidos para valorizar a iluminação natural. Pontos de verde e azul-marinho surgem em detalhes, acompanhados por madeira, fibras naturais e peças artesanais. A combinação é frequentemente associada, por especialistas, a propostas contemporâneas de casas de praia.

A sala de TV reúne referências à cultura baiana e objetos pessoais da família. Painéis ripados, estofados em cores suaves e plantas internas ajudam a criar um ambiente acolhedor, que acabou ficando familiar ao público após diversas aparições em entrevistas e transmissões.

O mármore bege Bahia também cumpre um papel estético importante ao conectar visualmente os espaços, reforçando a sensação de continuidade. Arquitetos costumam destacar esse recurso em projetos voltados para circulação intensa e convivência social.

De frente para a piscina, a sala de jantar é apontada pela cantora como um dos locais mais utilizados da casa. O espaço conta com mesa ampla, cadeiras estofadas e iluminação pendente, elementos pensados para refeições longas e encontros com amigos e familiares.

A casa ganhou ainda mais notoriedade em 2020, quando serviu de palco para a live “Ivete em Casa”, exibida pela TV Globo, Globoplay e Multishow. Durante a apresentação, o público pôde conhecer diferentes ambientes do imóvel, o que impulsionou o interesse sobre o projeto arquitetônico.

Na época, Ivete também comentou sobre reflexões provocadas pelo isolamento social, destacando empatia e a importância de atitudes coletivas, falas que repercutiram amplamente na imprensa.

Apesar de manter um apartamento em Salvador, a cantora já declarou que é na casa de Praia do Forte que concentra seus momentos de descanso, especialmente em feriados prolongados. A integração entre interior e exterior, somada ao uso de materiais duráveis e soluções típicas de casas litorâneas, faz do imóvel um reflexo do estilo de vida adotado por Ivete fora dos palcos.

