Cabeleireira de Goiânia receberá indenização de R$ 26,8 mil após clínica arrancar sete dentes dela sem motivo

Profissional assinou contrato para tratamento dentário com três implantes, mas procedimento errado a trouxe diversos transtornos

Natália Sezil - 12 de dezembro de 2025

Prédio do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. (Foto: Divulgação/TJGO)

Uma cabeleireira de Goiânia receberá indenização no valor de R$ 26,8 mil após ter os dentes arrancados durante um procedimento errado feito em uma clínica odontológica da capital.

A sentença emitida pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) considerou os vários transtornos causados pelo erro – que, inclusive, fez com que a paciente começasse um tratamento contra depressão, segundo O Popular.

Mirna da Cunha de Oliveira contou ao veículo que havia assinado um contrato de tratamento dentário com a clínica, no valor de R$ 18 mil. O combinado eram três implantes: superior, inferior e uma prótese fixa.

A profissional detalhou que já tinha uma prótese fixa. Mesmo assim, os dentistas removeram todos os dentes dela do lábio inferior e quase todos do lado superior, deixando apenas três.

O estado em que ficou – apenas com os pinos – impedia coisas simples do cotidiano, como a mastigação. Mirna se viu comendo apenas coisas líquidas durante mais de um ano, o que acarretou na perda de peso.

A cabeleireira contou que tentou resolver o problema com a clínica, mas sem sucesso. A decisão de processar o estabelecimento veio quando encontrou outra pessoa na mesma situação.

“Decidi processar quando eu fui lá pela última vez e tinha uma senhora esperando que ela já estava há mais de dois anos em tratamento, tinha dois meses que estava com a prótese e os dentes dela estavam caindo. Nesse mesmo dia já desci para o Procon”, disse a O Popular.

De acordo com a decisão judicial, a clínica deverá indenizar Mirna em R$ 15 mil, com correção monetária e juros. O valor chega a R$ 26.800 por também terem conseguido a inversão da cláusula penal e o dano moral.

