A palavra mais polissêmica do português: tem mais de 50 significados

Usada no dia a dia em contextos completamente diferentes, ela muda de sentido conforme a frase, a entonação e a situação

Isabella Valverde - 14 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Marcos Santos/USP Imagens)

A língua portuguesa é rica em nuances, mas poucas palavras mostram isso tão claramente quanto “dar”. Presente em conversas informais, textos literários, notícias e expressões populares, o verbo é apontado por linguistas como a palavra mais polissêmica do português, com mais de 50 significados possíveis dependendo do contexto.

À primeira vista, “dar” parece simples. No entanto, basta observar seu uso cotidiano para perceber como ela assume funções muito diferentes.

No sentido mais básico, “dar” significa entregar ou oferecer algo a alguém. Mas esse é apenas o ponto de partida. A palavra também pode indicar acontecimento, possibilidade, resultado, comportamento, tempo, causa e até avaliação subjetiva.

Veja alguns exemplos comuns:

Deu chuva ontem à noite (ocorrer)

Isso não vai dar certo (resultado)

O filme deu sono (provocar sensação)

Não dá para ir agora (possibilidade)

Ele se deu bem no trabalho (desempenho)

O sapato deu no pé (ajuste)

Além disso, “dar” aparece em centenas de expressões fixas, como dar conta, dar bola, dar um jeito, dar errado, dar certo, dar bandeira e dar o braço a torcer. Em cada uma, o significado muda completamente.

Segundo estudos linguísticos e dicionários extensos da língua portuguesa, o verbo “dar” acumula dezenas de acepções registradas, muitas delas distantes do sentido original de “oferecer”. Essa versatilidade faz com que o significado só possa ser compreendido a partir do contexto.

Outro ponto curioso é que “dar” também funciona como verbo auxiliar em várias construções, reforçando ainda mais sua presença no idioma. Poucas palavras conseguem se adaptar a tantas situações diferentes com tanta naturalidade.

Por isso, embora passe despercebida na fala cotidiana, “dar” é considerada um dos melhores exemplos de como o português é flexível, expressivo e profundamente contextual.

