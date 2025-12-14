Colégio Militar privado de Anápolis lança programa de bolsas para quem passar em prova

Inscrições podem ser feitas de forma online, sem aplicação de taxa

Gabriella Pinheiro - 14 de dezembro de 2025

Estudantes de colégios militares em Goiás em desfile militar. (Foto: Leo Iran)

O Colégio Provisão, em Anápolis, considerada a primeira instituição cívico-militar privada de Goiás, anunciou, no sábado (13), que realizará um processo seletivo para concessão de bolsas de estudo de até 50%. A informação foi divulgada por meio de um vídeo publicado nas redes sociais do professor e diretor disciplinar Wellington Lima.

De acordo com o profissional, a iniciativa busca atender aos diversos pedidos e será destinada a alunos do 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais).

Para participar, os interessados devem realizar a inscrição de forma online, adquirindo um ingresso por meio do site Sympla. Não será cobrada taxa.

As provas serão realizadas na próxima sexta-feira (19), no Cuca Meta – Preparatório para Concursos, localizado na Avenida Professora Zenaide de C. Roriz, nº 45, no Setor Jundiaí.

Os candidatos poderão optar, no momento da inscrição, entre realizar a avaliação no período matutino, das 08h30 às 12h, ou no período vespertino, das 14h às 16h30.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (62) 99389-1204.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Colégio Provisão Cívico Militar Privado (@provisaocivicomilitar)

