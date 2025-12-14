O truque de R$ 5 que elimina o cheiro de esgoto que vem do banheiro de uma vez por todas

Solução simples resolve o mau cheiro causado pelos ralos e evita que o odor volte a subir

Gabriel Yuri Souto - 14 de dezembro de 2025

(Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

Você limpa o banheiro, passa produto cheiroso, deixa tudo em ordem… e mesmo assim, de vez em quando, aparece um cheiro ruim que não dá pra identificar de onde vem. Não é do vaso, não é do lixo, não é da pia — mas o ambiente fica pesado, principalmente quando o banheiro fica fechado.

Esse problema é muito comum em lavabos, banheiros de visita ou em casas que ficam alguns dias vazias. E justamente por não ser visível, muita gente demora para entender a origem do cheiro.

Na maioria das vezes, o odor vem do ralo, mesmo quando ele parece limpo. Quando o banheiro fica sem uso, a água que normalmente bloqueia o cheiro do esgoto evapora. A partir daí, o mau cheiro sobe livremente, sem que a pessoa perceba de imediato o motivo.

Por isso, um truque simples e barato, que custa cerca de R$ 5, tem sido usado para resolver o problema sem obra e sem produtos fortes.

A solução é usar uma tampa de ralo com vedação, feita de silicone ou borracha. Diferente das grelhas comuns, ela cria uma barreira física que impede a passagem do cheiro, mesmo quando o ralo fica seco.

A aplicação é simples: basta encaixar a tampa sobre o ralo. Não precisa quebrar piso, usar cola ou chamar profissional. Em poucos segundos, o cheiro deixa de subir e o ambiente volta a ficar neutro.

Esse tipo de tampa é muito usado justamente em banheiros pouco frequentados, áreas de serviço e ralos de box, onde o problema aparece com mais frequência.

Pequenos hábitos que ajudam no dia a dia

Além da vedação, algumas atitudes simples ajudam a evitar que o cheiro volte:

Jogar água no ralo ao menos uma vez por semana;

Evitar deixar o banheiro fechado por muitos dias;

Conferir se o ralo está bem encaixado;

Manter o local sempre seco e limpo.

Se mesmo assim o cheiro persistir, pode haver problema no encanamento. Mas, na maioria das casas, a vedação simples já resolve completamente.

Com uma solução barata, fácil de aplicar e pensada para a rotina real, dá para eliminar o cheiro de esgoto do banheiro sem mistério e sem dor de cabeça.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!