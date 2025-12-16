Detran anuncia concurso público com 1.400 vagas para nível médio e salários de até R$ 12 mil

Seleção de grande porte deve reforçar quadros do órgão e atrai candidatos de todo o país

Gabriel Yuri Souto - 16 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação)

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) anunciou a abertura de um novo concurso público de grande porte, com previsão de 1.400 vagas para cargos de nível médio, além de oportunidades em outras escolaridades.

A seleção chama atenção pelos salários que podem chegar a até R$ 12 mil, considerando vencimentos iniciais, gratificações e progressão na carreira.

O concurso é considerado um dos mais aguardados do ano, já que muitos Detrans estão há anos sem realizar seleções amplas para recomposição do quadro de servidores.

Vagas previstas no concurso

De acordo com as informações divulgadas, o concurso deve contemplar cargos ligados às áreas administrativa, técnica e operacional.

Para o nível médio, as oportunidades costumam envolver funções como assistente administrativo, assistente técnico de trânsito e cargos de apoio ao atendimento ao público.

As vagas serão distribuídas conforme a necessidade de cada unidade do Detran, abrangendo diferentes regiões e cidades.

Salários podem chegar a R$ 12 mil

Embora o salário inicial para cargos de nível médio seja menor, o valor recebido pelo servidor pode aumentar significativamente com gratificações, adicionais e progressão funcional.

Em alguns casos, a remuneração total pode alcançar até R$ 12 mil, especialmente para cargos que envolvem maior responsabilidade ou tempo de carreira.

Além da remuneração, os candidatos aprovados podem ter direito a benefícios comuns a concursos estaduais, como:

Auxílio-alimentação;

Plano de saúde e odontológico;

Progressão de carreira;

Estabilidade após o estágio probatório.

Esses adicionais elevam o valor total recebido pelo servidor, tornando a seleção ainda mais atrativa.

Quando sai o edital e como se inscrever

Até o momento, os órgãos responsáveis ainda não publicaram o edital, mas a expectativa é que divulguem os primeiros documentos até o final de 2025, começando pelos estados que já avançaram nos trâmites administrativos.

Os candidatos deverão fazer as inscrições exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora que o edital definirá. As datas, os valores da taxa e os critérios de isenção ainda aguardam confirmação oficial.

Como costumam ser as provas do Detran

Embora cada edital tenha suas particularidades, concursos do Detran geralmente cobram disciplinas como Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática e Legislação de Trânsito, além de conhecimentos específicos do cargo escolhido.

A seleção costuma incluir prova objetiva de múltipla escolha, podendo haver outras etapas, como prova prática ou avaliação de títulos, dependendo da função.

Concurso deve ter alta concorrência

Por reunir grande número de vagas, exigência de nível médio e salários considerados elevados, o concurso do Detran tende a atrair milhares de candidatos. Especialistas recomendam que os interessados iniciem a preparação com antecedência, mesmo antes da publicação do edital.

Oportunidade para quem busca estabilidade

O concurso representa uma chance relevante para quem deseja ingressar no serviço público, com estabilidade, boa remuneração e possibilidade de crescimento profissional. A expectativa é que o certame ajude a modernizar e fortalecer o atendimento dos Detrans à população.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!