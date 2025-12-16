“Gringa” viraliza ao relatar experiência absurda que passou com motorista de aplicativo em Goiânia: “estamos cansadas de homens”

Questionamentos sobre vida pessoal e declarações de cunho sexual foram as primeiras impressões que turista teve ao chegar na capital

Davi Galvão - 16 de dezembro de 2025

Turista fez desabafo após corrida com motorista de aplicativo em Goiânia. (Foto: TikTok/@a.gringa.aleatoria)

Primeiras impressões importam. Se o ditado for verdade, a influencer Gringa Aleatória (@a.gringa.aleatoria), tem um longo caminho pela frente para superar o primeiro rolê em Goiânia. Isso porque, uma das primeiras interações que teve com a população foi através de um comentário sem senso de um motorista de aplicativo: “eu gosto de assistir pornô de mulheres se pegando”.

O relato da jovem, de naturalidade francesa, viralizou no TikTok e já conta com mais de meio milhão de visualizações.

Ela contou que tudo começou quando saía do Aeroporto Santa Genoveva, vinda de Brasília quando solicitou um transporte por aplicativo. Logo ao encontrar o motorista, o sotaque já a entregou.

“O cara chegou e obviamente o sotaque deu que eu sou francesa […] ele tava tipo: ‘primeira vez que eu tô vendo uma gringa na cidade, especialmente uma francesa que fala português”, relembrou.

A partir daí, ela relatou que passou a ser alvo de diversas perguntas íntimas, como onde ficaria hospedada, se estava sozinha e até mesmo se namorava. O motorista de aplicativo aproveitou a questão de relacionamentos, inclusive, para questionar se a turista se interessava por homens ou mulheres.

“Aí eu falei, gosto de mulheres. Jà não sabia onde eu tava, pensei em falar a verdade pelo menos […] Se mentisse, o cara vai flertar com você e se você não aceita, vai morrer. Ou talvez vai morrer porque o cara é homofóbico”, contou.

Após a declaração, veio o comentário, com o motorista dizendo que gostava de ver pornô de “mulheres se pegando”. Ela também relatou que a primeira menção sobre a sexualidade dela também foi o bastante para dar uma ereção ao condutor.

“Sobrevivi ao Rio de Janeiro para encontrar homem desgraçado assim em Goiânia? Estamos cansadas de homens! Cansadas!”, finalizou.

