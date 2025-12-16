Não é Miami, nem Cancún: o paraíso com mais de 7 mil ilhas onde brasileiros podem viajar sem visto

Esse é um destino que dispensa burocracia e entrega paisagens difíceis de acreditar

Magno Oliver - 16 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Lonely Planet)

Quando se fala em praias paradisíacas, nomes como Miami e Cancún costumam liderar o imaginário turístico. O que muita gente não sabe é que do outro lado do planeta, existe um arquipélago que reúne águas cristalinas, areia branca e uma vantagem pouco conhecida: brasileiros não precisam de visto para entrar.

As Filipinas, país do Sudeste Asiático formado por mais de 7 mil ilhas, permitem a entrada de turistas brasileiros para estadias de curta duração, geralmente de até 59 dias, apenas com passaporte válido e passagem de saída.

Localizadas no oceano Pacífico ocidental, as Filipinas ficam entre o mar do Sul da China e o mar das Filipinas, fazendo fronteira marítima com países como Indonésia, Malásia, Taiwan e Vietnã.

O território é dividido em três grandes regiões: Luzon, Visayas e Mindanao, e abriga desde grandes metrópoles, como Manila, até ilhas praticamente intocadas. Essa configuração geográfica cria uma diversidade impressionante de paisagens, com recifes de coral, lagoas azul-turquesa, falésias calcárias e florestas tropicais.

Historicamente, o país passou por influências espanholas e norte-americanas, o que explica a forte presença do cristianismo e o amplo uso do inglês, fator que facilita a vida de turistas estrangeiros.

Nas últimas décadas, destinos como Palawan, Boracay e Cebu ganharam destaque internacional por suas praias consideradas entre as mais bonitas do mundo. O turismo cresceu, mas muitas ilhas ainda mantêm um ritmo tranquilo, distante do turismo de massa visto em outros polos tropicais.

Para brasileiros, a combinação de entrada sem visto, clima quente o ano inteiro e custo relativamente acessível transforma as Filipinas em uma alternativa estratégica a destinos mais tradicionais.

Embora a viagem seja longa, o país oferece infraestrutura turística sólida, hospitalidade reconhecida e paisagens que rivalizam com qualquer paraíso caribenho.

Em meio a milhares de ilhas espalhadas pelo Pacífico, as Filipinas seguem como um segredo cada vez menos guardado e um convite aberto para quem busca sol, mar e liberdade de entrada.

Confira mais detalhes desse paraíso:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por VoeFly Viagens (@voeflyviagens)

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!