O concurso inédito do Banco do Brasil que promete salário de até R$ 9 mil para quem tem nível médio

Novo certame deve abrir oportunidades em todo o país e chama atenção pelos benefícios e estabilidade

Gabriel Yuri Souto - 16 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O Banco do Brasil se prepara para lançar um novo concurso público, considerado inédito por muitos candidatos devido ao potencial de remuneração que pode chegar a R$ 9 mil, mesmo para quem possui apenas ensino médio completo.

A expectativa cresce entre concurseiros de todo o país, já que o banco é conhecido por oferecer estabilidade, plano de carreira e benefícios acima da média.

Embora o edital ainda não tenha data oficial, movimentações internas e declarações recentes reforçam que o certame está no radar da instituição.

Cargo exige apenas nível médio

Assim como em concursos anteriores, o cargo previsto é o de escriturário, função de entrada no Banco do Brasil. Para concorrer, o candidato precisa ter ensino médio completo, o que amplia significativamente o público interessado.

O cargo costuma ser dividido em duas áreas: Agente Comercial, voltado ao atendimento ao público e operações bancárias, e Agente de Tecnologia, direcionado a atividades ligadas à área de TI.

Salário base e benefícios elevam a remuneração

O salário inicial do escriturário gira em torno de R$ 3,9 mil. No entanto, ao somar os benefícios oferecidos pelo banco, a remuneração mensal pode ultrapassar os R$ 9 mil, dependendo da função, da localidade e do tempo de casa.

Entre os principais benefícios estão auxílio-refeição, cesta alimentação, auxílio-creche, vale-cultura, plano de saúde e odontológico, previdência complementar e participação nos lucros e resultados (PLR).

Por que o concurso chama tanta atenção

Mesmo sem exigir nível superior, o concurso do Banco do Brasil oferece ganhos comparáveis aos de cargos de graduação, algo cada vez mais raro no serviço público. Além disso, a instituição mantém um plano de carreira estruturado, com possibilidade de crescimento e progressão salarial ao longo dos anos.

Outro diferencial é a ampla distribuição de vagas pelo país, o que aumenta as chances de convocação.

O que caiu no último concurso do Banco do Brasil

Quem pretende disputar o novo concurso costuma usar o edital anterior como ponto de partida. No último concurso do Banco do Brasil, a prova cobrou conteúdos tradicionais da área bancária, focando em conhecimentos básicos e específicos.

Entre as disciplinas estiveram Língua Portuguesa, com interpretação de texto e gramática, além de Matemática e Raciocínio Lógico, exigindo atenção a cálculos, porcentagem e resolução de problemas.

Também foram cobrados Conhecimentos Bancários, com temas como produtos financeiros, atendimento ao cliente, sistema financeiro nacional e noções de mercado. Atualidades do mercado financeiro, Informática e Vendas e Negociação completaram o conteúdo.

Para a área de tecnologia, o edital incluiu ainda assuntos ligados à TI, como lógica de programação, banco de dados e noções de segurança da informação.

Especialistas ressaltam que o próximo concurso pode trazer ajustes, mas o Banco do Brasil costuma manter uma linha parecida nas provas. Por isso, o último edital é visto como uma boa referência inicial de estudos.

Banca organizadora e previsão de edital

A expectativa é que a Fundação Cesgranrio volte a ser a banca organizadora, já que o contrato com o Banco do Brasil segue válido até 2025. Isso reforça a possibilidade de publicação do edital ainda no fim de 2025 ou no início de 2026.

Até o momento, o banco não divulgou oficialmente o número de vagas nem o cronograma completo.

Concurso está entre os mais aguardados do país

O concurso do Banco do Brasil segue entre os mais aguardados por quem busca estabilidade, boa remuneração e carreira sólida, especialmente para candidatos de nível médio.

Por isso, a recomendação é iniciar a preparação com antecedência, focando nas disciplinas que tradicionalmente aparecem nas provas.

