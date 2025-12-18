6 dicas para reaproveitar a escova de dentes usada (não precisa mais jogar fora)

Com um pouco de criatividade, é possível reaproveitar esse item no dia a dia, economizar dinheiro e ainda ajudar o meio ambiente.

Pedro Ribeiro - 18 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Pexels)

A escova de dentes costuma ir direto para o lixo quando já não serve mais para a higiene bucal, porém ela ainda pode ser muito útil dentro de casa.

Com um pouco de criatividade, é possível reaproveitar esse item no dia a dia, economizar dinheiro e ainda ajudar o meio ambiente.

Afinal, nem tudo precisa ser descartado imediatamente.

Além disso, por ser pequena, resistente e fácil de manusear, a escova de dentes se transforma em uma aliada perfeita para limpezas detalhadas.

A seguir, você confere ideias simples, práticas e acessíveis para dar uma nova função a ela.

1. Limpar rejunte

Uma das formas mais comuns de reaproveitar a escova de dentes é na limpeza de rejuntes.

Por causa das cerdas, ela alcança cantinhos difíceis do piso e das paredes.

Basta usar detergente, bicarbonato ou um produto específico.

Assim, o rejunte volta a ficar claro sem muito esforço.

2. Limpar tênis

Outra utilidade prática é limpar tênis, principalmente nas partes de borracha e costuras.

A escova de dentes ajuda a remover sujeira acumulada sem danificar o material.

Além disso, ela alcança áreas que escovas maiores não conseguem.

3. Limpar torneiras e ralos

Com o tempo, torneiras e ralos acumulam sujeira em áreas pequenas.

Nesse caso, a escova de dentes usada é ideal.

Ela remove resíduos ao redor das bordas e frestas, deixando tudo mais limpo e com melhor aparência.

4. Limpar teclado e controles remotos

Teclados, controles remotos e outros eletrônicos juntam poeira com facilidade.

Por isso, usar a escova de dentes seca ou levemente umedecida ajuda a limpar entre as teclas e botões.

Assim, a limpeza fica mais eficiente e segura.

5. Limpar cantos de janelas e trilhos

Os trilhos das janelas costumam acumular poeira e areia. A escova de dentes facilita bastante essa tarefa.

Com movimentos simples, você remove a sujeira dos cantos sem espalhar resíduos pelo ambiente.

6. Usar em artesanato ou organização

Além da limpeza, a escova de dentes pode ser usada em trabalhos manuais.

Ela ajuda a criar efeitos em pintura, espalhar tinta ou até limpar objetos pequenos.

Dessa forma, a escova de dentes ganha uma função criativa e diferente.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!