6 dicas para reaproveitar a escova de dentes usada (não precisa mais jogar fora)
Com um pouco de criatividade, é possível reaproveitar esse item no dia a dia, economizar dinheiro e ainda ajudar o meio ambiente.
A escova de dentes costuma ir direto para o lixo quando já não serve mais para a higiene bucal, porém ela ainda pode ser muito útil dentro de casa.
Afinal, nem tudo precisa ser descartado imediatamente.
Além disso, por ser pequena, resistente e fácil de manusear, a escova de dentes se transforma em uma aliada perfeita para limpezas detalhadas.
A seguir, você confere ideias simples, práticas e acessíveis para dar uma nova função a ela.
1. Limpar rejunte
Uma das formas mais comuns de reaproveitar a escova de dentes é na limpeza de rejuntes.
Por causa das cerdas, ela alcança cantinhos difíceis do piso e das paredes.
Basta usar detergente, bicarbonato ou um produto específico.
Assim, o rejunte volta a ficar claro sem muito esforço.
2. Limpar tênis
Outra utilidade prática é limpar tênis, principalmente nas partes de borracha e costuras.
A escova de dentes ajuda a remover sujeira acumulada sem danificar o material.
Além disso, ela alcança áreas que escovas maiores não conseguem.
3. Limpar torneiras e ralos
Com o tempo, torneiras e ralos acumulam sujeira em áreas pequenas.
Nesse caso, a escova de dentes usada é ideal.
Ela remove resíduos ao redor das bordas e frestas, deixando tudo mais limpo e com melhor aparência.
4. Limpar teclado e controles remotos
Teclados, controles remotos e outros eletrônicos juntam poeira com facilidade.
Por isso, usar a escova de dentes seca ou levemente umedecida ajuda a limpar entre as teclas e botões.
Assim, a limpeza fica mais eficiente e segura.
5. Limpar cantos de janelas e trilhos
Os trilhos das janelas costumam acumular poeira e areia. A escova de dentes facilita bastante essa tarefa.
Com movimentos simples, você remove a sujeira dos cantos sem espalhar resíduos pelo ambiente.
6. Usar em artesanato ou organização
Além da limpeza, a escova de dentes pode ser usada em trabalhos manuais.
Ela ajuda a criar efeitos em pintura, espalhar tinta ou até limpar objetos pequenos.
Dessa forma, a escova de dentes ganha uma função criativa e diferente.
