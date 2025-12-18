Casal é denunciado por atos obscenos na frente de criança em condomínio de Goiânia

Administração do condomínio optou por formalizar uma denúncia na polícia

Samuel Leão - 18 de dezembro de 2025

Casal protagonizou “cenas quentes” na área comum do condomínio, com criança presente. (Foto: Reprodução)

Um casal, que se animou na hora de trocar carícias e esqueceu que estava acompanhado de uma criança pequena, foi denunciado por atos obscenos praticados na área comum de um condomínio de Goiânia.

O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (18), no bairro Aeroviário, quando os dois decidiram descer do apartamento e ir até a área de churrasqueira.

Por volta das 04h30, as carícias começam, com trocas intensas de beijos e até mesmo mãos nas partes íntimas.

A prática passou dos limites por ocorrer no ambiente comum do condomínio, sendo flagrada por câmeras de segurança.

Não bastasse a ousadia, ainda havia uma criança, aparentemente filha da mulher, que ficou ao lado do casal durante “amassos” em uma mesa e até chegou a ficar no colo da mãe durante momentos intensos.

Ao notar o ocorrido, a administração do condomínio optou por formalizar uma denúncia na polícia. O caso deverá ser investigado.

