Casal é denunciado por atos obscenos na frente de criança em condomínio de Goiânia
Administração do condomínio optou por formalizar uma denúncia na polícia
Um casal, que se animou na hora de trocar carícias e esqueceu que estava acompanhado de uma criança pequena, foi denunciado por atos obscenos praticados na área comum de um condomínio de Goiânia.
O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (18), no bairro Aeroviário, quando os dois decidiram descer do apartamento e ir até a área de churrasqueira.
Por volta das 04h30, as carícias começam, com trocas intensas de beijos e até mesmo mãos nas partes íntimas.
A prática passou dos limites por ocorrer no ambiente comum do condomínio, sendo flagrada por câmeras de segurança.
Não bastasse a ousadia, ainda havia uma criança, aparentemente filha da mulher, que ficou ao lado do casal durante “amassos” em uma mesa e até chegou a ficar no colo da mãe durante momentos intensos.
Ao notar o ocorrido, a administração do condomínio optou por formalizar uma denúncia na polícia. O caso deverá ser investigado.
